Trener gdańskich obrońców Pucharu Polski przed półfinałem z Lechem wierzy w swoją drużynę. I to mimo, że mecz odbędzie się w Poznaniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarze przed meczem Lechia Gdańsk - Cracovia. Wideo INTERIA.TV

Lechia dobrze zaczęła rozgrywki w finałowej rundzie Ekstraklasy, wygrywając trzy kolejne mecze. Zimny prysznic przyszedł w sobotnim spotkaniu z Cracovią, w którym lechiści u siebie ponieśli dotkliwą porażkę 0-3. Wiele dyskusji wzbudził wybór składu przez trenera Piotra Stokowca.

Reklama

- Nie wydaje mi się, że to było zestawienie eksperymentalne. Biorąc pod uwagę problemy zdrowotne Łukasza Zwolińskiego oraz wcześniejsze mecze z Cracovią, chcieliśmy w ataku spróbować zawodnika bardziej lokomocyjnego, wbiegającego za linię obrony. Kogoś takiego jak Jose Ze Gomes. Wszystkie rozgrywki są dla nas bardzo ważne, nie było mowy o odpuszczaniu w lidze. Na mecz z Lechem Poznań zarówno Flavio Paixao jak i Łukasz Zwoliński będą gotowi na 100 procent - powiedział na przedmeczowej konferencji trener Piotr Stokowiec.

Przegrana z Cracovią znacznie zmniejszyła szansę na kwalifikację Lechii do europejskich pucharów przez rozgrywki ligowe. W tej sytuacji wzrasta ranga pucharowego półfinału z Lechem: - Musimy szybko się regenerować, reagować na to co się dzieje. Sezon temu graliśmy pamiętny mecz z Legią w lidze, zaraz potem finał Pucharu Polski. Bitwa z Cracovią przegrana, ale sezon trwa dalej - mecz z Lechem będzie meczem sezonu.

Poznańska drużyna jest w ostatnio w dobrej formie, wygrała z liderem tabeli Legią Warszawa, nieco wcześniej z mistrzem Polski, Piastem Gliwice: - Lech to bardzo dobra drużyna, to nie znaczy że stoimy na straconej pozycji.

Czy ma to znaczenie, że mecz zostanie rozegrany na obcym dla Lechii terenie? - W poprzednim sezonie wszystkie mecze w drodze po trofeum graliśmy na wyjeździe, w tym sezonie dobrze punktujemy poza domem. Ja wierzę w drużynę, kibice Lechii w nas wierzą, nie jedziemy tam na wycieczkę, jedziemy awansować do finału Pucharu Polski - zakończył trener obrońców Pucharu Polski, Piotr Stokowiec.

Mecz półfinału Pucharu Polski między Lechem Poznań i Lechią Gdańsk rozpocznie się w środę 8 lipca o godzinie 20.

Maciej Słomiński