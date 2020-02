Lechia Gdańsk. Piotr Stokowiec: Szukamy nowych Haraslinów

- Cieszę się z każdego transferu. W tym tygodniu trafili do nas głównie młodzi i rozwojowi piłkarze. Szukamy nowych Lukasów Haraslinów - powiedział przed piątkowym meczem ekstraklasy w Gdańsku z Piastem Gliwice trener Lechii Piotr Stokowiec.

W tym tygodniu gdański zespół pozyskał pięciu zawodników - trzech napastników, Portugalczyka Ze Gomesa, reprezentanta Afganistanu Omrana Haydary’ego i Łukasza Zwolińskiego, słoweńskiego środkowego pomocnika Egzona Kryeziu oraz amerykańskiego skrzydłowego Kenny’ego Saiefa.

"Ten tydzień pod względem organizacyjnym był dość trudny. Z jednej strony było sporo zamieszania, ale z drugiej zwiększyła się rywalizacja w zespole. Cieszę się z każdego transferu, chociaż na razie muszę opierać się na pierwszym wrażeniu, bo niektórzy odbyli z zespołem jeden-dwa treningi. Na pewno są jakieś znaki zapytania, jednak trafili do nas głównie młodzi i rozwojowi piłkarze. Mają predyspozycje, aby się u nas rozwinąć i pójść dalej z zyskiem dla klubu. Szukamy nowych Lukasów Haraslinów i liczę, że jakieś perełki znowu odkryjemy" - wyjaśnił na konferencji prasowej w Gdańsku Stokowiec.

Szkoleniowiec biało-zielonych ma nadzieję, że to nie koniec wzmocnień jego zespołu.

"Znacznie zwiększyło się nam spektrum możliwości w ofensywie, a teraz myślimy o wzmocnieniu defensywy, chociaż nie wiadomo, czy nam uda jeszcze kogoś zakontraktować. Zawsze możemy cofnąć z drugiej linii Tobersa. Potrzebujemy kilku tygodni, aby to wszystko poskładać, ale nie narzekam" - dodał.

Kryeziu i Saief nie zagrają w konfrontacji z Piastem, ale pozostała trójka powinna znaleźć się w piątek w meczowej "20". Nie wiadomo także, czy do gry gotowi będą chorzy przed spotkaniem ze Śląskiem we Wrocławiu prawy obrońca Karol Fila, środkowy pomocnik Patryk Lipski i bramkarz Zlatan Alomerović. Z powodu nadmiaru żółtych kartek nie wystąpi natomiast środkowy pomocnik Tomasz Makowski.

31 sierpnia biało-zieloni, po bramkach skrzydłowych Sławomira Peszki i Żarko Udoviczicia, wygrali w Gliwicach 2-1. W piątkowym spotkaniu, które rozpocznie się o 20.30, strzelcy goli dla Lechii nie pojawią się na boisku. Peszko nie trenuje z pierwszym zespołem, a Serb czeka na lekarską decyzję.

"W przypadku Żarko musieliśmy zrobić rezonans serca i teraz czekamy na wyniki. Udoviczić czuje się bardzo dobrze i rwie się do pracy, ale nie ma jeszcze pozwolenia od lekarza. Nie chcemy dopuścić go do treningu jeśli nie będziemy mieli pewności, że wszystko jest w porządku" - podkreślił.

W inauguracyjnym meczu rundy wiosennej Lechia, chociaż do 71. minuty prowadziła 2-0, zremisowała 2-2 we Wrocławiu ze Śląskiem.

"W tym spotkaniu pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną z charakterem, na którą chcą przychodzić kibice. Zamierzamy to również potwierdzić w najbliższej konfrontacji z Piastem. To ułożony, stabilny i wymagający zespół, który ostatnio prezentuje bardzo fajny i skuteczny futbol. To rywal z najwyższej półki, którego uważam za faworyta tego spotkania" - podsumował.



Autor: Marcin Domański

