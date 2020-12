Lechia przegrała cztery kolejne spotkania ligowe. Stawką ostatniego w tym roku meczu z Cracovią będzie spokojna przerwa zimowa.

Tak złej passy drużyna Lechii nie notowała od kiedy Piotr Stokowiec przejął w Gdańsku stery trenerskie w 2018 roku. Cztery kolejne mecze przegrane, w nich zero zdobytych bramek. Jaka jest tego przyczyna?

- Nie chcę dystansować od zespołu, razem wygrywamy i przegrywamy, nie boję się krytyki. Nie jest tak że jak były sukcesy pierwszy wystawiałem pierś do orderu, a teraz jak są porażki i gorszy moment to znikam. Liczę na uczciwą ocenę mojej pracy. Czemu jest tak źle w ostatnim czasie? Myślę, że jesteśmy jedyną drużyną Ekstraklasy która nie przeszła okresu przygotowawczego. Późno skończyliśmy rozgrywki Pucharu Polski, pojechaliśmy na obóz, który trzeba było przerwać po jednym dniu. Wiedziałem, że brak przygotowań się odezwie, nie jest to dla mnie zaskoczenie - powiedział na konferencji przed meczem z Cracovią (sobota, 19 grudnia, godz. 17.30) trener Lechii Gdańsk, Piotr Stokowiec.

Czy to najtrudniejszy moment blisko trzyletniej już kadencji Stokowca w Gdańsku?

- Nie da się porównywać dzisiejszego dnia do chwili gdy przychodziłem do Lechii, gdy broniliśmy się przed spadkiem. Nieskromnie powiem, że moja praca mnie broni. Przebudowywałem tę drużynę, zdobyliśmy Puchar Polski, dwa razy byliśmy w pierwszej czwórce na koniec sezonu, posmakowaliśmy europejskich pucharów. Lechia stała się czołową drużyną Ekstraklasy. Teraz jest słabszy moment, jednak wiem co dolega tej drużynie i jak jej można pomóc, znam ją od podszewki. Oczywiście nie o wszystkim mogę mówić, wiem na co ta drużyna choruje, myślę że zapracowaliśmy z moim sztabem na kredyt zaufania. Teraz będzie czas na korekty.

Czy mógł się trafić z tym krytycznym momencie dla Lechii gorszy rywal? Z "Pasami" lechiści przegrali sześć ostatnich spotkań, w tym finał Pucharu Polski w lipcu bieżącego roku.

- To już nie ma znaczenia, kto jest rywalem. Potrzebujemy dobrej gry i punktów. Cieszę się, że Kubicki i Nalepa wracają do gry, to zawodnicy którzy stanowią DNA tej drużyny, kręgosłupem. Jest w nas dużo sportowej złości, chcemy się odegrać - zaznaczył Stokowiec.

Co z okresem przygotowawczym w świetle nowych obostrzeń pandemicznych i wprowadzeniem tzw. "Narodowej kwarantanny"?

- Jestem dalej wściekły po naszych ostatnich wynikach, okres przygotowawczy najchętniej zacząłbym nazajutrz po meczu z Cracovią, jest nad czym pracować i co korygować. Wiemy jaka jest sytuacja pandemiczna, jesteśmy gotowi by zostać na własnych obiektach i tu się szykować. Potrzebujemy pracy i dobrego okresu przygotowawczego - zakończył ostatnią w tym roku konferencję prasową trener Lecii Gdańsk, Piotr Stokowiec.

MS

Zdjęcie Piotr Stokowiec / INTERIA.PL

