W pierwszym meczu rundy finałowej Lechia pokonała w Szczecinie Pogoń 1-0, ale trener Stokowiec nie był w pełni zadowolony.

Lechia i Pogoń są ostatnio na siebie skazane. Tydzień temu zmierzyły się w ostatniej serii rundy zasadniczej PKO Ekstraklasy, teraz zagrały w pierwszej kolejce rundy finałowej. W poprzednią niedzielę padł remis 1-1, dziś po bramce Kenny’ego Saiefa lepsza okazała się Lechia w stosunku 1-0.

- Byliśmy świadkami dobrego widowiska. Obie drużyny chciały wygrać i to było widać. Dobrze rozegraliśmy pierwszą połowę taktycznie. Stworzyliśmy kilka sytuacji. Nie chcę wspominać o niewykorzystanym karnym, ale takie rzeczy się zdarzają - powiedział po meczu Piotr Stokowiec nawiązując do 36. minuty, gdy Łukasz Zwoliński strzałem z 11 metrów nie zdołał pokonać bramkarza Pogoni, Dante Stipicy.

- Dążyliśmy do zdobywania bramek. Pierwsza połowa mogła się podobać. Druga do poprawy. Jeśli chcemy odegrać większą rolę w górnej ósemce musimy się poprawić. Szczególnie w drugiej połowie kontrolować grę i wyprowadzać kontry z niskiego pressingu, ale to już historia. Trzeba wyciągnąć wnioski i szykować się do następnego meczu - podsumował Stokowiec.

Kolejne spotkanie lechiści rozegrają u siebie, w środę 24 czerwca o godzinie 18. Rywalem będzie drużyna aktualnego mistrza kraju, Piasta Gliwice.

