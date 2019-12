- Mecze z Rakowem Częstochowa dla nikogo nie są łatwe, bo jest to bezkompromisowa drużyna - powiedział przed sobotnim spotkaniem w Gdańsku trener piłkarzy Lechii Piotr Stokowiec. W sierpniu w Bełchatowie biało-zieloni przegrali z beniaminkiem Ekstraklasy 1-2.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa!

Do ostatniego w tym roku meczu z Rakowem zawodnicy Lechii przystąpią po wyjazdowej przegranej 0-3 z Jagiellonią Białystok, która była ich najwyższą w obecnym sezonie. Przed tą konfrontacją biało-zieloni odnieśli trzy ligowe zwycięstwa z rzędu.

"Chcemy zakończyć tę rundę i jednocześnie spiąć ten udany dla nas rok wygraną. Inaczej spędza się czas wolny po zwycięstwie, a inaczej po porażce. Jest to dla nas bardzo ważny mecz i jego ciężar gatunkowy jest większy niż innych" - podkreślił na konferencji prasowej w Gdańsku Stokowiec.

Do tej pory Lechia przegrała pięć spotkań i jedną porażkę poniosła właśnie z Rakowem - 18 sierpnia uległa mu 1-2.

"W Bełchatowie przegraliśmy po błędach indywidualnych, których teraz chcemy się ustrzec. Wcześniejsze kolejki pokazały, że mecze z Rakowem dla nikogo nie są łatwe. Jest to drużyna wybiegana, mająca sporo jakości, a do tego bezkompromisowa, bo do tej pory zanotowała tylko jeden remis. Oczywiście oczekiwania wobec beniaminka i naszej drużyny są inne. Przed tym spotkaniem to nam przypisuje się rolę faworyta i to naszym obowiązkiem jest odnieść zwycięstwo, ale nastawiamy się na bardzo trudną konfrontację" - dodał.