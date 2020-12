Piłkarka Lechii, Magdalenia Karwowska zbierała pieniądze na operację kolana. Gdańscy zawodnicy zamknęli zbiórkę jednym przelewem.

Magdalena Karwowska (zbieżność personaliów z bohaterką serialu "Czterdziestolatek" przypadkowa), zawodniczka III-ligowej Lechii Gdańsk podczas treningu zerwała więzadło w kolanie oraz uszkodziła rzepkę. Dla 18-letniej piłkarski to nie pierwszyzna. W zeszłym roku doznała takiej samej kontuzji w drugim kolanie.

Niestety, rozgrywki na tym poziomie są amatorskie, w związku z czym zawodniczka nie była ubezpieczona. By przeprowadzić operację ogłoszona została zrzutka, której celem było uzbieranie kwoty 10 tysięcy złotych.

Kwotę błyskawicznie udało się zebrać, a zbiórkę zamknąć. Stało się to, gdy wpłynęła kwota 5400 złotych, nadawcami przelewu bankowego byli piłkarze Lechii. Na liście darczyńców roi się zresztą od znanych nazwisk: Magdalena Stokowiec, Rafał Pietrzak, Damian Korba (trener przygotowania fizycznego Lechii), wreszcie szkoleniowiec gdańskich piłkarek, Robert Bandrowski.

- Byłam zdziwiona. Do teraz nie mogę uwierzyć, że zbiórka zakończyła się dziś i że to właśnie piłkarze pokryli resztę zbiórki. Do tej pory widziałam ich tylko na meczach jako kibic z trybun. To mój pierwszy tak bliski kontakt z piłkarzami pierwszej drużyny - skomentowała Magda na łamach portalu lechia.gda.pl.

Piękny gest i wsparcie, zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia.

MS

