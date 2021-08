Lechia Gdańsk. Pięciu młodych zawodników z profesjonalnymi kontraktami

Akademia Lechia Gdańsk nie ma w kraju tak dobrej opinii jak topowe tego typu organizacje w Polsce - młodzieżowe struktury Lecha Poznań, Legii Warszawa, Zagłębia Lubin czy Pogoni Szczecin. Jednak coś ostatnio w Gdańsku się ruszyło pod tym względem, czego najświeższym wyrazem jest wynagrodzenie profesjonalnymi kontraktami pięciu wychowanków Lechii - 17-letniego Bartosza Brylowskiego oraz 19-letnich Wiktora Drzazgi, Dominika Majera, Ryszarda Sumińskiego i Marka Niewiadomskiego. Ci piłkarze są na razie przewidziani do gry w IV-ligowych rezerwach Lechii, trzech z nich (Brylowski, Sumiński i Niewiadomski) przygotowywało się do sezonu z ekstraklasową drużyną Lechii pod kierunkiem Piotra Stokowca. Szczególnie rosły obrońca, najmłodszy z wyróżnionych kontraktem Brylowski dobrze rokuje, to bardzo dobrze zbudowany lewonożny stoper, reprezentant Polski U16 i U15.

Gdy dodać wyżej wymienionych zawodników do już będących w pierwszym zespole Lechii - Jakuba Kałuzińskiego, Filipa Koperskiego, Antoniego Mikułko, Kacpra Sezonienko, Mateusza Żukowskiego oraz sprzedanych na zachód za dobre pieniądze Kacpra Urbańskiego i Karola Filę okazuje się, że nie jest aż tak źle ze szkoleniem w Gdańsku. Kolejnym krokiem powinna być wyprowadzka z trenowania i grania meczów z stadionu, ze sztuczną murawy, który na co dzień służy rugbistom Ogniwa Sopot. Rezerwy już trenują na naturalnej nawierzchni na stadionie MRKS, jest szansa że mecze będą grały na dawnym stadionie Lechii przy Traugutta, a ptaszki na mieście ćwierkają, że projekt budowy klubowej bazy w Bystrej (gmina Pruszcz Gdański) został "odkopany" i być może nabierze realnych kształtów.

MS