W pierwszym środowym spotkaniu 32. kolejki PKO Ekstraklasy Lechia Gdańsk pokonała Piasta Gliwice 1-0. Zwycięskiego gola strzelił Flavio Paixao, wykorzystując rzut karny w 74. minucie. To już piąty triumf Lechii nad Piastem w sezonie 2019/20.

W poprzednim sezonie mistrzowski marsz Piasta rozpoczął się właśnie w Gdańsku, o czym Interii mówił Marcin Pietrowski ( więcej TUTAJ!) . Teraz, jeśli "Piastunki" śniły o powtórzeniu zeszłorocznego sukcesu, właśnie dziś nad morzem ten sen się skończył. Po porażce z Lechią, Piast traci do Legii 10 punktów i bardziej niż o dogonieniu lidera musi myśleć o zbliżającym się peletonie pościgowym.

We wspomnianym wyżej wywiadzie Pietrowski przewidywał, że to goście będą faworytem środowego spotkania. Piłkarz chyba nie sprawdził jaki jest bilans ostatnich spotkań między Lechią i Piastem w bieżącym sezonie. Otóż gdańszczanie pięć razy grali z gliwiczanami i wygrali komplet pięciu spotkań! Najpierw w Superpucharze, potem dwa razy w lidze, w Pucharze Polski, dziś znów w rundzie finałowej. Niesamowita statystyka zwłaszcza, że każde z tych spotkań było wyrównane, a ich losy ważyły się do ostatnich chwili.