Sławomir Peszko to zawodnik, który podczas swojej kariery niejednokrotnie budził skrajne emocje. Nie inaczej jest i tym razem. Wywiadem, którego udzielił Izabeli Koprowiak z "Przeglądu Sportowego", 35-latek wywołał prawdziwą burzę, mocno uderzając w swojego byłego trenera z Lechii Gdańsk Piotra Stokowca, akurat na starcie sezonu Ekstraklasy.

Peszko odszedł z Lechii w marcu tego roku w atmosferze wzajemnego konfliktu. Skrzydłowy złożył wezwanie do zapłaty zaległych pensji, a ostatecznie sprawę w swoje ręce musiała wziąć Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN, która zdecydowała o rozwiązaniu kontraktu z winy klubu.

W czerwcu Peszko odnalazł nowego pracodawcę, podpisując kontrakt z występującą w lidze okręgowej Wieczystą Kraków, drużyną, która w składzie ma kilku zawodników z ekstraklasową przeszłością.



Ten zaskakujący transfer sprawił, że 35-latek nie dał o sobie zapomnieć i na nowo został gwiazdą mediów. Tym jednak, którzy przestali śledzić jego poczynania, przypomniał o sobie głośnym wywiadem, którym wywołał prawdziwą wojnę.



W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Peszko odniósł się do zamkniętego już etapu w Lechii Gdańsk. Cała ta rozmowa to ostra krytyka skrzydłowego wymierzona w klub, a przede wszystkim trenera Piotra Stokowca.

Peszko stwierdził wprost, że to przez Stokowca opuścił Lechię, która zagwarantowała mu pięcioletni kontrakt w roli skauta po wygaśnięciu kontraktu.

"Mam 35 lat, wystarczy mi ciągłego napinania się, analiz tego, jaki dystans przebiegłem podczas treningu, wypominania, że zamiast pięciu startów zrobiłem trzy, pretensji, dlaczego nie pokonałem w meczu jedenastu kilometrów. (...) Ciągłe analizy i stwierdzenia, że jestem niedotrenowany, wyciąganie nam szczegółowych liczb. Dla mnie liczby to bramki i asysty. Z nich najlepiej widać, ile dawałem Lechii. Ale nie tylko ja. Czy to normalne, że klub tak łatwo zrezygnował z Sobiecha, który dał mu Puchar Polski? Bo to przecież on zdobył zwycięskie bramki w półfinale i finale, w którym trener Piotr Stokowiec nie dał mu grać od początku, bo chciał uhonorować Flavio" - stwierdził Peszko.