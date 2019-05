18-letni Paweł Żuk podpisał trzyletni kontrakt z Lechią Gdańsk. W ostatnich latach występował w młodzieżowych drużynach angielskiego Evertonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra - Co czeka naszych pucharowiczów? Liczymy na Cracovię. Wideo INTERIA.PL

Młody piłkarz może grać jako prawy pomocnik lub prawy obrońca. Urodził się w Gdańsku, ale w wieku czterech lat wyjechał z rodziną do Anglii. To tam uczył się grać w piłkę - najpierw w Oldham Athletic, potem w akademii Evertonu. W ostatnim sezonie rozegrał 19 meczów w rozgrywkach Premier League U-18.



- Wracam z Anglii, by grać dla Lechii. Pochodzę z Gdańska, więc dużo dla mnie znaczy, że tu trafiłem. Chciałbym zadebiutować najszybciej jak się tylko da, ale trzeba na to zapracować - mówi nowy nabytek Lechii, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Reklama

Żuk związał się z Lechią trzyletnią umową, w której zawarto opcję przedłużenia współpracy o rok. To reprezentant Polski juniorów, w kadrze do lat 18 wystąpił dotąd trzy razy. Przed trzema laty został wybrany najlepszym zawodnikiem akademii Evertonu do lat 15. W Lechii będzie mógł pełnić funkcję tzw. młodzieżowca - od przyszłego sezonu wszystkie drużyny Ekstraklasy obowiązkowo będą musiały wystawiać w podstawowym składzie piłkarzy urodzonych nie wcześniej niż w 1998 r.



Żuk to drugi piłkarz, który po zakończeniu sezonu związał się z Lechią. Wcześniej do trzeciego zespołu ostatniego sezonu Ekstraklasy dołączył Żarko Udoviczić z Zagłębia Sosnowiec.



Grupa mistrzowska Ekstraklasy: tabela, wyniki, strzelcy



DG