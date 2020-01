W przeddzień wyjazdu na obóz do Turcji wynik sparingu (2-3 z Chojniczanką Chojnice) schodzi na dalszy plan w świetle narastających problemów finansowych Lechii. O atmosferę w szatni zapytaliśmy Patryka Lipskiego, który podobno dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

Paweł Mazurek, Interia: Porażka w pierwszym zimowym sparingu i to z zespołem grającym klasę niżej to nie jest dobra informacja dla kibiców biało-zielonych.

Patryk Lipski, piłkarz Lechii Gdańsk: Gra się po to by wygrać, dlatego ten wynik jest rozczarowujący. Były jednak przebłyski dobrej gry. Mamy za sobą ciężkie treningi. Z meczu na mecz powinno być lepiej.

Lecisz z drużyną do Turcji?

- Jestem wciąż zawodnikiem Lechii. Nic się nie zmieniło.

Czy dostałeś informację tak jak trójka banitów (Peszko, Wolski, Sobiech), że masz szukać klubu?

- Nic takiego do mnie nie dotarło. Najlepiej spytać trenera jakie są plany wobec mnie.

Rozmawiałeś ostatnio z trenerem na temat swojej sytuacji?

- Usłyszałem, że mam walczyć o skład.

Pojawiła się informacja o zainteresowaniu Piasta Gliwice grą dla tego klubu.

- Słyszałem o tym. Zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie.

Czy łatwo się skoncentrować na piłce w takiej sytuacji? Wiadomo, że do Turcji na obóz polecisz tylko nie wiadomo w barwach, którego klubu.

- Nie mam z tym problemu. Potrafię się skupić na piłce. Obojętnie gdzie będę grał, trzeba się dobrze przygotować.

Słychać było o zainteresowaniu Zagłębia Lubin.

- To tylko plotki. Nie było żadnego kontaktu.

Dotarła do nas świeżo informacja o przedłużeniu kontraktu z "Miedziowymi" przez Filipa Starzyńskiego, o którym mówiło się że przyjdzie do Lechii. W tej sytuacji nie ma za bardzo sensu byś wyjeżdżał z Gdańska.

- Faktycznie trenujemy w mniej osób niż jesienią. Komunikat klubu a propos trzech zawodników jest wszystkim znany plus kontuzjowani są Błażej Augustyn i Jarosław Kubicki.

Jaki wpływ na twoją grę ma sytuacja finansowa Lechii?

- Nie ma w ogóle. Patrzę na siebie, wiem że ostatnie miesiące nie były dobre w moim wykonaniu. Chcę wrócić do dobrej formy i na tym się skupiam. Reszta idzie na bok. Piłkarz musi się skupić na graniu. Wierzę w to, że władze klubu robią wszystko by było jak najlepiej. Co jakiś czas powracają problemy finansowe, ja się od tego odcinam.

Rozmawiał Paweł Mazurek

