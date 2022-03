Miasto Gdańsk i miejscowy, ekstraklasowy klub Lechia ogłosiły umowę, która przedłuża współpracę podmiotów o kolejne dwa lata - do 31 maja 2024 r. Lechia za działania promocyjne na rzecz Miasta otrzyma dokładnie takie samo wynagrodzenie jak w poprzednich sezonach - jest to kwota 20,3 mln zł za dwuletni okres. Jest to kwota netto, która powiększona o podatek VAT da 25 mln zł.

Jednocześnie ogłoszono przedłużenie współpracy z operatorem gdańskiej Polsat Plus Areny, gdzie Lechia rozgrywa swoje mecze.

Nowa umowa Miasta Gdańsk z Lechią. Rekordowa kwota

- Ze względu na niełatwe czasy i szczególną sytuację, w jakiej dziś jesteśmy, większość z nas kieruje swoje myśli i działania na pomoc Ukrainie. Tak jest i u nas. Ale czy tego chcemy, czy nie, musimy też myśleć o przyszłości i realizować zaplanowane działania. Umowa z Miastem jest jednym z kroków, które pozwolą Klubowi myśleć w kontekście naszej współpracy o perspektywie nie najbliższych kilku miesięcy, ale dłuższej. To pozwoli układać plany nam, Miastu, jak i Arenie Gdańsk Operator czy Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, a więc miejskim zarządcom obiektów sportowych, z których na co dzień korzystamy. Lechia Gdańsk, podpisując umowę sponsorską z Miastem, przeznacza bowiem większość tych środków na najem stadionu czy boisk treningowych dla klubu i grup młodzieżowych Lechii. Dziękujemy, że Miasto Gdańsk w dalszym ciągu pozostaje stabilnym partnerem Klubu - powiedział prezes Lechii Paweł Żelem.

W ramach podpisanej umowy Lechia Gdańsk zobowiązana jest przeprowadzić szereg działań promocyjnych prezentujących markę Gdańska. Pakiet usług reklamowych zawiera m.in. reklamę na strojach meczowych zawodników, umieszczenie reklamy Miasta na Polsat Plus Arena Gdańsk oraz emisje spotów reklamowych na bandach LED podczas meczów Ekstraklasy. Poza tym klub zobowiązany jest do ekspozycji logotypu Miasta Gdańska na materiałach drukowanych, na oficjalnej stronie Lechii oraz w mediach społecznościowych. Logotyp Miasta lub nazwa Gdańsk ma być prezentowana również podczas transmisji telewizyjnych.

Strony podają, że wydatki poniesione na promocje przy okazji meczów piłkarskich przynoszą wielokrotne zwroty medialne i są doskonałą promocją miasta. Według analizy przygotowanej przez firmę Pentagon Research, w 2021 roku wartość ekspozycji wygenerowana przez Lechię Gdańsk dla Miasta Gdańska wyniosła ponad 63 mln złotych netto.

Kiedy kolejny mecz Lechii Gdańsk?

Najbliższe spotkanie w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, Lechia Gdańsk rozegra u siebie w sobotę godz. 20. Rywalem będzie Wisła Kraków.

Maciej Słomiński