Christian Clemens podpisał 1,5-roczny kontrakt z Lechią Gdańsk. Wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Dziś rano pisaliśmy o możliwym zakontraktowaniu niemieckiego skrzydłowego Christiana Clemensa, a po południu Lechia ogłosiła ten transfer.

Clemens to były piłkarz niemieckiej młodzieżówki, 144 razy zagrał w 1. Bundeslidze i 65 razy na jej zapleczu. Gdzie więc tkwi haczyk? Po tym jak skrzydłowemu wygasł latem kontrakt z Darmstadt pozostawał bez klubu, ostatni mecz o punkty rozegrał w maju 2021 r.

Reklama

Ewidentnie jest to tzw. "zawodnik do odbudowy", raczej trudno oczekiwać, by wystąpił w Lechii Gdańsk już w pierwszym meczu rundy wiosennej, który Biało-Zieloni rozegrają w sobotę o godz. 20 ze Śląskiem Wrocław.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bałtycki Komentarz Sportowy - Odcinek 34 (GOŚĆ: Mario Maloca, Lechia Gdańsk) . WIDEO INTERIA.TV

Gazeta Wyborcza Trójmiasto, która pierwsza pisała o możliwości tego transferu, informuje, że Tomaszowi Kaczmarkowi po długiej rozmowie udało się przekonać Clemensa, że przejście do Lechii może pomóc obu stronom. Piłkarz miał również oferty z 2. Bundesligi (m.in. Karlsruhe), Belgii oraz Austrii, jednak ostatecznie zdecydował się na przenosiny do polskiej Ekstraklasy.

Maciej Słomiński