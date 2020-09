Piłkarze rezerw biorą udział w zajęciach drużyny trenera Piotra Stokowca. Wśród nich 15-letni bramkarz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów. Pierwszy trening. Wideo INTERIA.TV

Sztab szkoleniowy Lechii Gdańsk postanowił uzupełnić grono zawodników trenujących z I drużyną w świetle wyjazdów kadrowych piłkarzy powołanych do swych reprezentacji. Dusan Kuciak i Jaroslav Mihalik zostali powołani do reprezentacji Słowacji, Karol Fila i Tomasz Makowski mają mecze w młodzieżowej reprezentacji Polski, a Egzon Kryeziu w słoweńskiej.

Reklama

W tej sytuacji do treningów z zespołem Piotra Stokowca zostali zaproszeni: 21-letni pomocnik Maciej Kaczorowski, 20-letni skrzydłowy Karol Landowski i 15-letni (!) bramkarz Antoni Mikułko. Wszyscy wymienieni grali do tej pory w rezerwach, a nastoletni golkiper, co zrozumiałe, w juniorskich drużynach gdańskiego klubu. Młody bramkarz na zajęciach spotka najmłodszego debiutanta w 75-letniej historii Lechii Gdańsk, o rok starszego, prawie 16-letniego Kacpra Urbańskiego.

Okno transferowe jest w tym roku otwarte aż do 5 października, w związku z tym możliwe są ruchy zarówno do jak i z gdańskiego klubu. Wstępne zainteresowanie usługami 25-letniego napastnika Jakuba Araka wyraził I-ligowy Stomil Olsztyn. W czasie dwóch sezonów pobytu w Lechii, Arak w 31 meczach ligowych, raz trafił do siatki. Jeśli zawodnik przeniesie się do stolicy Warmii stanie się do na zasadzie rocznego wypożyczenia.

MS