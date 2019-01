Lechia Gdańsk. Młodzi Dymerski i Cegiełka podpisali kontrakty

Obrońca Filip Dymerski oraz pomocnik Mateusz Cegiełka podpisali kontrakty z Lechią Gdańsk. W biało-zielonych barwach występować będą co najmniej do końca 2021 roku. Dla młodych piłkarzy to szansa na czerpanie doświadczeń od seniorów, którzy 2018 rok zakończyli na pozycji lidera Ekstraklasy.

Jak podali przedstawiciele lidera Ekstraklasy, Filip Dymerski kilka tygodni temu został włączony do kadry pierwszego zespołu prowadzonego przez trenera Piotra Stokowca. Teraz przedłużył umowę z Lechią Gdańsk, która obowiązywać będzie do 31 grudnia 2021 roku.



Dymerski to środkowy obrońca urodzony w 2002 roku, wychowanek UKS Naki Olsztyn. W lipcu 2017 roku "Dymer" trafił do Akademii Lechii Gdańsk, gdzie występował w zespole juniorów młodszych biało-zielonych, a ostatnio w drużynie rezerw rywalizującej w rozgrywkach czwartej ligi. Ponadto Filip jest młodzieżowym reprezentantem Polski.

- Dołączenie do pierwszego zespołu było dla mnie dużym wyróżnieniem i wydaje mi się, że nie przez przypadek tu trafiłem. Grając już z seniorami na każdym treningu mogę się od nich uczyć. Teraz już trzeba się skupić na kolejnych zadaniach i udowadniać swoją wartość, walcząc na treningach. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę zostać w Gdańsku - powiedział Dymerski po podpisaniu nowego kontraktu z Lechią.

Kontrakt, również do końca 2021 roku, z klubem ze stolicy Pomorza podpisał też Mateusz Cegiełka. Zawodnik to pomocnik urodzony w 2001 roku, który swoją przygodę z piłką rozpoczynał w DKS Wkra Działdowo, skąd następnie przeniósł się do Stomilu Olsztyn. W styczniu 2018 roku trafił do Akademii Lechii Gdańsk, gdzie występował w zespole juniorów młodszych, którzy rywalizowali w Centralnej Lidze Juniorów. Ponadto Cegiełka występuje w młodzieżowej reprezentacji Polski.

- W Gdańsku mam dużo możliwości rozwoju, co staram się wykorzystywać każdego dnia. Jestem wdzięczny klubowi za zaufanie, którym mnie obdarzył. To wyróżnienie daje mi bodziec do jeszcze cięższej pracy. Będę niezmiernie szczęśliwy, jeśli uda mi się pomóc klubowi w realizacji jak najwyższych celów - mówił Cegiełka dzierżąc w ręce podpisany kontrakt.

