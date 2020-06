Mydlana opera z odejściem Filipa Mladenovicia dobiega końca – meczem z Piastem Gliwice pożegna się z gdańską publiką.

Nie wiemy, czy Filip Mladenović jest fanem brazylijskich seriali, ale ten z jego odejściem z Lechii wreszcie dobiegł końca. Gdański klub na oficjalnej stronie ogłosił, że wygasająca z dniem 30 czerwca 2020 roku umowa nie zostanie przedłużona. Nawet do końca bieżącego sezonu.

Właściwie co okno transferowe pojawiały się pogłoski o odejściu serbskiego piłkarza z Lechii, teraz sprawa jest wreszcie jasna. Kontrakt się kończy, strony się rozstają. A była to współpraca ze wszech miar owocna. W zgodnej opinii ekspertów i kibiców Mladenović był jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym, lewym obrońcą w historii gdańskiego klubu. Mimo gry w linii defensywnej Filip był motorem wielu akcji zaczepnych Lechii w najlepszym sezonie w 75-letniej historii gdańskiego klubu - rozgrywek w sezonie 2018/19, w którym "biało-zieloni" zajęli trzecie miejsce w Ekstraklasie, zdobyli Puchar Polski oraz następnie Superpuchar.

Co teraz? Media donosiły o możliwym porozumieniu Mladenovicia z warszawską Legią, ale nasze źródła mówią o bardziej prawdopodobnym kierunku zagranicznym.

Serb pożegna się z gdańską publiką meczem z Piastem Gliwice - początek w środę, 24 czerwca o godzinie 18.

