Pomocnik Lechii Gdańsk Mateusz Sopoćko trafi do Warty Poznań na zasadzie transferu definitywnego.

Inaczej wyobrażał sobie powrót do rodzinnego Gdańska, Mateusz Sopoćko. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w I-ligowym Podbeskidziu Bielsko-Biała, gdzie może nie grał pierwszych skrzypiec, ale usłyszał, że może liczyć na występy po awansie do Ekstraklasy. Tymczasem w macierzystej Lechii Gdańsk dowiedział się, że ma zostać i walczyć o skład. Sezon zaczął w wyjściowym zestawieniu (w Pucharze Polski w Stalowej Woli musiało wystąpić dwóch młodzieżowców, takim Sopoćko do końca rozgrywek jest), ale w lidze zagrał jedynie cztery razy w śladowym wymiarze czasu.

Po rundzie wiosennej wraz z Rafałem Kobryniem i Mario Maloczą, Sopoćko został oddelegowany do rezerw. Pierwszy klub znalazł sobie Kobryń, który został wypożyczony do Korony Kielce, drugi "Sopot", który na zasadzie transferu definitywnego wzmocni beniaminka Ekstraklasy, Wartę Poznań.

"Zieloni" tej zimy pozyskali już trzech innych pomocników - na zasadzie wypożyczenia innego młodzieżowca Macieja Żurawskiego z Pogoni Szczecin i Makanu Baku z niemieckiego Holstein Kiel oraz definitywnie Bartłomieja Burmana z Nielby Wągrowiec

"Warciarze", którzy rozglądają się na rynku za skrzydłowymi na wiosnę będą grać o utrzymanie ekstraklasowego bytu. Do tej pory zgromadzili 13 punktów, a ich plecy w tabeli ogląda tylko dwóch innych beniaminków - Stal Mielec (13 punktów) i Podbeskidzie Bielsko-Biała (9 punktów).

MS

