Temat ciągnął się dość długo, ale wreszcie udało się znaleźć kompromis, który satysfakcjonuje wszystkie strony. Mario Maloca przedłużył kontrakt z Lechią Gdańsk do 30 czerwca 2023 r. z opcją przedłużenia umowy o kolejny rok. Dotychczasowy kontrakt upływał z końcem bieżących rozgrywek. Po odejściu Bartosza Kopacza do Zagłębia Lubin, Lechia została jedynie z dwoma doświadczonymi stoperami - Michałem Nalepą i Malocą właśnie. Przedłużenie współpracy z chorwackim "Generałem" zapewnia Lechii spokój na newralgicznej pozycji i czas na znalezienie godnych konkurentów dla wyżej wymienionych. Łotysz Kristers Tobers, póki co, to jeszcze nie ta klasa.

4 maja Mario Maloca wejdzie w chrystusowy wiek, 33 lat. Dziś podpisany kontrakt może być ostatnim w jego karierze. On sam mówił nam u progu 2021 r. : "Zawsze to mówiłem i zdania nie zmieniam: mogę tu zostać do końca kariery".

Lechia Gdańsk. Mario Maloca przedłużył kontrakt

Mario Maloca przyszedł do Lechii przed sezonem 2015/16, gdy w barwach Biało-Zielonych nie było żadnego z piłkarzy, którzy grają w Gdańsku dzisiaj. Staż Chorwata nad Morzem Bałtyckim nie jest jednak nieprzerwany. W 2017 r. Maloca opuścił Lechię i przeszedł do niemieckiego II-ligowca Greuther Furth, który tak jak gdańszczanie gra w biało-zielonych strojach. Po dwóch latach "Super Mario" był już z powrotem w Gdańsku. Do tej pory rozegrał w Lechii 119 spotkań ligowych i zdobył pięć goli. Tuż po zakończeniu rundy jesiennej "Generał" mówił:

- Oceny zostawiam ekspertom, ja jestem zadowolony ze swojej gry w tym sezonie. Myślę, że grałem na niezłym poziomie, powiedziałbym nawet, że to moje najlepsze pół roku, gdy jestem w Lechii Gdańsk. Grałem wszystko oprócz jednego meczu, gdy pauzowałem za kartki i jednego gdy miałem uraz - mówił chorwacki piłkarz.

Przedłużenie umowy z Malocą sprawia, że jeszcze pięciu piłkarzy Lechii Gdańsk posiada umowy ważne jedynie do końca bieżącego sezonu. To pomocnicy Maciej Gajos i Tomasz Makowski oraz obrońca Mateusz Żukowski, który trenuje obecnie z rezerwami Lechii - dziś strzelił bramkę w sparingu drugiej drużyny z Koroną Wilkowice. Pozostali dwaj to świeżo zakontraktowany bramkarz,

Michał Buchalik i Flavio Paixao, którego przypadek jest zupełnie odrębny. To legenda Lechii Gdańsk, najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Ekstraklasy, zdobywca 97 bramek.