W meczu z Jagiellonią Białystok, Maciej Gajos wrócił do składu Lechii Gdańsk po ponad miesięcznej przerwie. Poprzednio wystąpił 6 listopada w zwycięskim meczu z Zagłębiem Lubin. Potem, podczas gry wewnętrznej podczas przerwy w lidze na mecze kadry, doznał kontuzji kostki i wydawało się, że nie zagra już do końca roku. Tymczasem na mecz z "Jagą" znalazł się w podstawowym składzie.

- Moja przerwa miała trwać dłużej, udało się ją skrócić. Trenowałem chwilę indywidualnie, potem dołączyłem do zespołu - wyjaśniał po meczu Gajos, który został zmieniony w 63. minucie meczu z Jagiellonią przez trenera Lechii , Tomasz Kaczmarka.

Lechia Gdańsk niespodziewanie uległa u siebie Jagiellonii Białystok 1-2. To pierwsza przegrana Biało-Zielonych u siebie w tym sezonie.

Lechia - Jagiellonia 1-2. Powrót Macieja Gajosa

- Na pewno nie zakładaliśmy, że przegramy to spotkanie. Nie chcieliśmy jako pierwsi stracić bramki. Tak się niestety stało, udało się ją szybko odrobić. W drugiej połowie mieliśmy dążyć do zdobycia zwycięskiej bramki, znowu musieliśmy gonić. Niestety nie udało się. Nie ma sensu na gorąco oceniać tego co się stało - wyjaśnił Maciej Gajos.

Mimo przegranej z Jagiellonią Białystok u siebie, Lechia Gdańsk wciąż jest w czołówce, na trzecim miejscu w Ekstraklasie.

- To była dobra runda, jest duży niedosyt, że kończymy ją porażką. Na wyjazdach przegraliśmy tylko z dwoma najlepszymi zespołami. To tym bardziej boli, nikt nie zakładał, że przegramy pierwszy raz u siebie. Takie jest życie, trzeba to wziąć na klatę, za tydzień mamy szansę rehabilitacji - powiedział pomocnik Lechii, nawiązując do ostatniego meczu Biało-Zielonych w tym roku, który odbędzie się w piątek - rywalem będzie Wisła Płock.

Czy coś się dzieje z kontraktem Macieja Gajosa, który upływa z końcem sezonu?

- Na razie nic - uciął na zakończenie pomocnik Lechii Gdańsk.

Maciej Słomiński