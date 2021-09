Losy spotkania Lechii Gdańsk z Piastem Gliwice rozstrzygnęły się już 12 minucie. Mateusz Żukowski rzucił piłkę za plecy obrońcy do Josepha Ceesaya. Szwed popędził "ile fabryka dała" dokładnie podał w pole karne, tam już czekał Łukasz Zwoliński, który strzałem z pierwszej piłki pokonał Frantiska Placha.

- Można mieć było deja vu z meczu z Jagiellonią Białystok w pierwszej kolejce. Znów Joseph Ceesay dograł mi idealną piłkę, mi pozostało tylko wykończyć akcję. Brawa dla Josepha! - podkreślił Łukasz Zwoliński.

- Bardzo się cieszę, że nie czekałem na tę bramkę nie wiadomo ile. Byłem podwójnie zmotywowany, bo przed meczem mówiłem Rafałowi Pietrzakowi, że musimy zrobić kołyskę dla jego córeczki Lary. Wiem, jakie to uczucie, dla mnie taka kołyska była w finale Pucharu Polski, po bramce Patryka Lipskiego w meczu z Cracovią - z uśmiechem przyznał "Zwolak".



Lechia Gdańsk pokonała Piasta Gliwice 1-0

W dwóch poprzednich spotkaniach lechiści utracili prowadzenie 2-0, by jedynie zremisować 2-2. Tak było w meczu z Radomiakiem u siebie, tak samo w spotkaniu z Wisłą w Krakowie.

- Mając prowadzenie trzeba to dociągnąć do końca, nie patrząc na styl. Można powiedzieć, że odrobiliśmy lekcje i potrafiliśmy utrzymać prowadzenie z Piastem. Trener wymaga od nas agresywnego stylu i doskoku, pressingu. Podoba nam się plan, który przedstawił trener, chcemy chłonąć wiedzę. Konsekwentnie będziemy dążyć do tego, żeby Lechia grała ładnie, ofensywnie, a przede wszystkim skutecznie - powiedział po meczu z Piastem Gliwice, Łukasz Zwoliński, który z trzema bramkami w lidze jest w tym sezonie najskuteczniejszym snajperem Lechii Gdańsk.

Tyle o meczu z Piastem Gliwice. W poniedziałek Lechii Gdańsk wybiera się wschód Polski na pucharowo-ligowy dwumecz. Najpierw we wtorek o godz. 17.30 Biało-Zieloni zagrają z Jagiellonią w Białymstoku (transmisja Polsat Sport 17.30) w Pucharze Polski.

- Puchar to 5-6 meczów, gdy je wygrasz, możesz grać w europejskich pucharach. Nikt nie będzie odpuszczał, przestrzegam przed wyciąganiem wniosków z ligowej porażki Jagielloni. Wylosowaliśmy trudnego rywala, bo z najwyższej klasy rozgrywek. Będzie to ciekawy mecz - powiedział Zwoliński.

Z Białegostoku lechiści nie wrócą do Gdańska, a wybiorą się do Łęcznej gdzie w piątek zagrają w Ekstraklasie z tamtejszym Górnikiem. Łukasz Zwoliński w sezonie 2013/14 występował w Górniku. Jego osiem bramek na szczeblu I ligi wydatnie pomogło drużynie z Lubelszczyzny w awansie do Ekstraklasy.

- Bardzo miło wspominam ten czas, spotkałem tam fantastycznych ludzi. Zostałem rzucony na głęboką wodę, 800 km od Szczecina, wtedy człowiek najszybciej dojrzewa - podsumował Łukasz Zwoliński, napastnik Lechii Gdańsk.

Maciej Słomiński