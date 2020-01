Lukasz Haraslin opuścił zgrupowanie Lechii Gdańsk w tureckim Belek, skąd uda się na lotnisko do Antalyi. Stamtąd poleci do słonecznej Italii by związać się z 15. drużyną Serie A US Sassuolo.

Na stole jest też oferta z belgijskiego Standardu Liege, ale po pierwsze mniej korzystna dla klubu, a po drugie szeroko znana jest miłość Lukasza do Włoch. To tam w Parmie startował do kariery.

Od 2015 roku Haraslin rozegrał w Lechii 108 meczów w lidze, w których zdobył 12 goli.



Jeśli potwierdzą się pogłoski o możliwym odejściu kolejnych graczy, Lechii może być niezwykle ciężko powtórzyć sezon 2018/19, który był najbardziej udanym w historii klubu - zakończył się zdobycie Pucharu Polski i podium Ekstraklasy.

Wcześniej od treningów z pierwszą drużyną zostali odsunięci Sławomir Peszko, Rafał Wolski (trenują z rezerwami) oraz Artur Sobiech (odszedł już do tureckiego Fatih Karagumruk). Do końca sezonu nie zagra kontuzjowany Błażej Augustyn. Na ich miejsce przyszli dotąd nieograni w PKO BP Ekstraklasie Łotysz Kristers Tobers oraz Brazylijczyk Conrado. W sparingach zbierają pochlebne recenzje, ale mecze towarzyskie to nie liga.

Maciej Słomiński, Belek



Zdjęcie Lukasz Haraslin / Piotr Matusewicz / East News