Lechia Gdańsk skorzystała z opcji zawartej w kontrakcie Lukasa Haraslina i przedłużyła umowę Słowaka do czerwca 2021 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Stokowiec (Lechia): Dobry prognostyk na przyszłość. Wideo TV Interia

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz i strzelcy



Dotychczasowy kontrakt skrzydłowego obowiązywał do czerwca 2020 r. Jak poinformował klub, gdańszczanie skorzystali z zapisów kontraktowych pozwalających im na przedłużenie współpracy o 12 miesięcy.

Reklama

23-letni dziś Słowak trafił do Lechii w 2015 r. z włoskiej Parmy. W 92 spotkaniach w Ekstraklasie strzelił 10 goli. W tym sezonie zagrał we wszystkich spotkaniach Lechii. W niedzielnej ligowej potyczce z Wisłą Kraków trener Piotr Stokowiec oszczędzał jednak jego siły przed meczem w pucharach i wprowadził na boisko dopiero w drugiej połowie.



Przedłużenie kontraktu z Haraslinem stawia zdobywców Pucharu Polski w lepszej sytuacji negocjacyjnej w przypadku ewentualnego transferu Słowaka. Umowa do 2021 r. oznacza, że jeśli nie sprzedadzą go tego lata, wciąż będą mogli zarobić na Słowaku spore pieniądze. Piłkarz jest wyceniany przez portal transfermarkt.de na dwa miliony euro.



Lechia przygotowuje się do rewanżowego starcia w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. W pierwszym meczu gdańszczanie wygrali z Broendby 2-1, w czwartek czeka ich spotkanie w Danii.



Zdjęcie Lukasz Haraslin / Piotr Matusewicz / East News

DG