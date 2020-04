Lechia zmierzyła się z wielkim Juventusem 36 lat temu. Teraz losy obu klubów skrzyżowały się dzięki Zbigniewowi Bońkowi. Prezes PZPN-u opowiedział Interii o problemach finansowych w dobie pandemii koronawirusa, zestawiając Lechię właśnie z Juventusem.

20 kwietnia kluby PKO Ekstraklasy rozpoczęły wdrażanie protokołu medycznego, dzięki któremu możliwe będzie wznowienie rozgrywek pod koniec maja.

Prezes PZPN, Zbigniew Boniek, w rozmowie z Interią mówi o powrocie piłkarzy na boiska, porusza również temat kryzysu finansowego w piłce nożnej, który niechybnie nastąpi.



Część klubów miała kłopoty płynnościowe jeszcze przed pandemią. Jednym z bardziej jaskrawych przypadków w Polsce jest chyba Lechia Gdańsk. Klub znam morza jest wzywany przez piłkarzy do zapłaty zaległych wynagrodzeń. Niedawno Lechia zakończyła audyt, który wykazał, że klub poniósł ponad 10 milionów straty w ubiegłym sezonie.

Zbigniew Boniek w rozmowie z Interią broni gdańskiego klub i zestawia jego sytuację ze sławnym Juventusem. "Zibi" jest na bieżąco ze sprawami "Juve" i szerzej "calcio" - w Turynie z sukcesami występował w latach 1982-85.

- Lechia od dawna z UEFA się boksuje. Takie problemy są nie tylko u nas. W Juventusie różnica między przychodami a wydatkami jest jeszcze większa. Niedawno wypuścił obligacje za prawie 200 mln euro, a taki zabieg to nic innego, jak zaciągnięcie pożyczki. Niestety, często piłka tak funkcjonuje. Z drugiej strony jednak, gdyby Juventus sprzedał swoich piłkarzy, to by problemy rozwiązał z nawiązką - mówi prezes PZPN.



To nie pierwszy raz, gdy Lechia i Juventus występują obok siebie. Oba kluby skrzyżował los w pierwszej rundzie nieistniejącego już Pucharu Zdobywców Pucharów w sezonie 1983/84. Gdańszczanie byli beniaminkiem polskiej drugiej ligi, a Włosi mieli w swych szeregach pięciu mistrzów świata oraz Michela Platiniego i Zbigniewa Bońka.



Było widać ogromną różnicę w umiejętnościach, "Juve" wygrał 7-0, a mogło być wyżej gdy bramkarz Tadeusz Fajfer nie obronił rzutu karnego w wykonaniu króla strzelców hiszpańskiego mundialu, Paolo Rossiego. Rewanż w Gdańsku przerodził w ogromną demonstrację nielegalnej wówczas "Solidarności". Na trybuny "przemycony" został Lech Wałęsa, który tydzień później otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Lechia sensacyjnie prowadziła 2-1, gdy włoski trener Giovanni Trapattoni uznał, że żarty się skończyły i wprowadził na boisko Platiniego. "Zebry" wygrały ostatecznie 3-2, a Boniek pokazał klasę na boisku i poza nim.

To spotkanie na łamach portalu LechiaHistoria.pl wspomina Dariusz Wójtowicz, wtedy 18-letni piłkarz Lechii:

- Początkowo Włosi nie chcieli wymieniać się na koszulki, ale fajnie zachował się Boniek, który przyniósł nam je do szatni. Ja dostałem "16", w której grał Platini, do dziś ten strój już pożółkły leży u mnie. Chciał go ode mnie wziąć Stefan Szczepłek, ale powiedziałem że mu dam pod warunkiem, że zdobędziemy mistrza świata U-17 w Kanadzie w 2007 roku, gdzie asystowałem trenerowi Michałowi Globiszowi.

Mecz Lechii z Juventusem w Gdańsku został uznany największym wydarzeniem sportowym na wybrzeżu w XX wieku. Tamten mecz obrósł legendą do tego stopnia, że powstała o nim książka: "Lechia - Juventus. Więcej niż mecz" autorstwa Mariusza Kordka i Karola Nawrockiego. Ten drugi jest obecnie Dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Maciej Słomiński