Kibice Lechii Gdańsk jeszcze przed rozpoczęciem wiosennej części sezonu będą mogli dopingować swoich idoli. "Biało-Zieloni" we wtorek 15 stycznia o godzinie 12:00 na stadionie przy ulicy Traugutta podejmą Bytovię Bytów. Pierwszy mecz sparingowy w 2019 roku będzie otwarty dla publiczności.

Piłkarze Lechii Gdańsk przygotowują się do wznowienia rozgrywek Ekstraklasy po przerwie świąteczno-noworocznej. Pierwsze treningi odbyli w Gdańsku, natomiast większość zaplanowanych sparingów rozegrają w Turcji. Pierwszy jednak odbędzie we wtorek 15 stycznia o godzinie 12:00 na stadionie przy ulicy Traugutta. "Biało-Zieloni" podejmą Bytovię Bytów.

- Spotkanie odbędzie się na stadionie przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku. Mecz ma charakter otwarty dla mediów oraz kibiców. Wstęp będzie darmowy, bramy otwieramy o godzinie 10:30 - poinformował Patryk Siedliński, rzecznik prasowy Lechii Gdańsk. - Kibice oraz przedstawiciele mediów wchodzą na stadion bramą tzw. "Cerkiew" od strony ul. Traugutta na Trybunę Krytą.

Bytovia Bytów występują w I lidze. Przed przerwą świąteczną w rozgrywkach zajmowała dziesiątą pozycję w tabeli, na koncie gromadząc 26 punktów. W Pucharze Polski drużyna z Pomorza doszła do 1/16 finału, w którym uległa Śląskowi Wrocław 0-3.

Piłkarze lidera Ekstraklasy do 19 stycznia będą trenowali w Gdańsku. Następnie udadzą się na obóz do Turcji. Jak informują władze klubu, w Belek zagrają cztery mecze towarzyskie i 2 lutego wrócą do Polski. Przez ostatni tydzień będą trenować na Wybrzeżu.

Pierwszy mecz w LOTTO Ekstraklasie w 2019 roku odbędzie się 9 lutego, a "Biało-Zieloni" podejmą na własnym stadionie Pogoń Szczecin. Dzień później odbędzie się dodatkowy sparing z Olimpią Grudziądz.

Zdjęcie Rafał Wolski / Maciej Witkowski / East News

Plan zimowych przygotowań Lechii Gdańsk:

15.01 - sparing z Bytovią Bytów (Traugutta 29)

19.01 - wylot do Turcji

21.01 - sparing z Viitorul Konstanca (Titanic Deluxe Belek)

25.01 - sparing z Łudogorecem Razgrad (Titanic Deluxe Belek)

29.01 - sparing (przeciwnik do potwierdzenia, Titanic Deluxe Belek)

01.02 - sparing z Viktorią Koeln (Titanic Deluxe Belek)

02.02 - powrót do Gdańska

09.02 - mecz z Pogonią Szczecin (LOTTO Ekstraklasa)

10.02 - sparing z Olimpią Grudziądz (Traugutta 29)



Łukasz Razowski z Gdańska