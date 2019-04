- W Lechii od lat mają wielkie marzenia, które kumulują się w szatni i całym mieście. Poprzeczka jest tam zawieszona bardzo wysoko. Chcą być najlepsi w Polsce i jest bardzo prawdopodobne, że w tym sezonie spełnią marzenia - uważa Łukasz Surma, były piłkarz Lechii Gdańska i Legii Warszawa. W sobotę (godz. 20.30) spotkanie na szczycie miedzy tymi zespołami, relacja w Interii.

Piotr Jawor, Interia: Legia przegrała z dołującym Lechem, Lechia wygrała z Pogonią Szczecin, choć do 83. minuty przegrywała. Im bliżej końca, tym Ekstraklasa bardziej staje na głowie.

Łukasz Surma: - Spodziewałem się, że Legia na Lechu będzie miała trudno. Warszawiacy wygrali cztery mecze z rzędu i po takiej serii zawsze może przyjść samouspokojenie. To nieodzowna kolej rzeczy. Do tego trafili na Lecha, który na Legię zawsze dodatkowo się mobilizuje. Pamiętam, że mecze w Poznaniu zawsze były na styk... Z kolei wokół Lecha ciśnienie jest już trochę mniejsze, więc zawodnicy grali na większym luzie. Legia miała sytuacje, ale Lech nie panikował. Czekali na szansę i w końcu ją dostali.

A wygrana Lechii?

- Oni mają swój styl. Grają do końca, trener Stokowiec stosuje dużo zmian w ataku i stąd raz zwyżka formy Sobiecha, a raz Paixao. Do tego są Mak, Michalak, czy Haraslin. Trener w ofensywie fajnie rotuje siłami. Lechia nieprzypadkowo była liderem i nie należy się spodziewać, że nagle przestanie grać w piłkę, bo prezentuje bardzo równą formę.

Ale pojawiały się głosy, że Lechia opada z sił i Legia ma już autostradę do mistrzostwa.

- To było trochę wróżenie z fusów. Każdemu przytrafia się porażka, nawet jak prezentuje się tak stabilnie jak Lechia. I co, nagle mieli przestać grać w piłkę? To raczej mało prawdopodobne.

To zasługa konsekwencji Stokowca?

- Nawet jak się na niego patrzy, to widać, że jakoś specjalnie nie popada w euforię, tylko dąży krok po kroku do wyznaczonego celu. Tak samo wygląda Lechia - na boisku nie prezentuje fajerwerków i cudownych akcji, tylko cierpliwie dąży do zdobycia bramki różnymi środkami. I ta niejednoznaczność mocno utrudnia przeciwnikom zadanie. Lechia jest nieodgadniona, Legia będzie miała z nią bardzo ciężko.

Gdańsk i Lechia dojrzały do tego, by odebrać Legii mistrzostwo?

- Legia ma duże doświadczenie, a to jest szalenie ważne. W Lechii jednak od lat są wielkie marzenia, które kumulują się w szatni i całym mieście. Poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko i to się da wyczuć. Oni chcą być najlepsi, więc jest bardzo prawdopodobne, że w tym sezonie spełnią marzenia.

To bardzo ciekawy klub. W Gdańsku mają tylko Lechię, która jest uwielbiana. Ta miłość nie rozkłada się na inne dziecko. Jak graliśmy na Traugutta, to ludzie na stadion walili z każdej strony. Nigdy nie zapomnę tego widoku. Np. w Krakowie do stadionów idzie się z różnych stron, a tam ludzie szli ulicami, ale też zakamarkami. Szli z każdej strony.

Jakiego meczu spodziewa się Pan w sobotę?

- To tylko spekulacje, ale wydaje mi się, że po spotkaniu w Szczecinie Lechia nabrała jeszcze większej pewności i nie będzie bała się zaatakować. Liczę na świetną atmosferę, taką jak wtedy, gdy graliśmy na otwarcie stadionu w Gdańsku. Było jak na mundialu (śmiech).

Legia ma o tyle trudniej, że za kartki nie wystąpią Cafu i Marko Veszović, a trener Aleksander Vuković mecz będzie oglądał z trybun.

- To duże osłabienie. Jak byłem piłkarzem, to pierwsze co robiłem, to patrzyłem, czy trener stoi przy linii i czułem się dużo pewniej, gdy go tam widziałem. Teraz szkoleniowiec Legii musi kombinować, by siedząc na trybunach mieć na wszystko taki sam wpływ.