Gdańszczanie ze spokojem podchodzą do arcyważnego w kontekście rywalizacji o mistrzostwo kraju spotkania. W niedzielę (9 grudnia) lider Ekstraklasy Lechia Gdańsk podejmie wicelidera - Legię Warszawa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lechia - Legia. Stokowiec: Co tydzień gramy z Legią Warszawa. Wideo INTERIA.TV



Reklama

- Dla nas weryfikacja jest co tydzień - powiedział Piotr Stokowiec, trener Lechii Gdańsk, przed meczem z wiceliderem Ekstraklasy Legią Warszawa, zapytany o nastroje przed niedzielnym meczem - My co tydzień gramy z Legią Warszawa, z takim nastawieniem wychodzimy na boisko.

Szkoleniowiec "biało-zielonych" podkreślił, że piłka nożna jest takim sportem, że ma się wartość.

- Łatwiej jest wejść na szczyt, niż na tym szczycie się utrzymać - przyznał Stokowiec.

Najbliższy mecz z wiceliderem będzie dla trenera Lechii nowym doświadczeniem.

- Nie boimy się tego, podchodzimy do meczu ze spokojem, trzymając się swoich zasad i swojej pracy - zapewnił.

Trener piłkarzy z Gdańska dodał też, że dla niego ważna jest zarówno walka o Puchar Polski, jak i o mistrzostwo kraju.

Przypomnijmy, w tym sezonie Lechia Gdańsk zremisowała na wyjeździe z Legią Warszawa 0-0.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Zdjęcie Trener Lechii Piotr Stokowiec / INTERIA.PL

Raz