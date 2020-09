Krakowski znajomy prezesa Lechii Adama Mandziary Zdzisław Kapka znalazł zajęcie w klubie nad morzem. Będzie łowił talenty dla "Biało-Zielonych".

Zdzisław Kapka był świetnym piłkarzem. Przez całą karierę pozostał wierny Wiśle Kraków, z przerwą na występy w halowej lidze północnoamerykańskiej w barwach Pittsburgh Spirit. Kapka 18 razy zagrał w reprezentacji Polski, zaliczył m.in. epizod na mistrzostwach świata w RFN w 1974 roku, na którym drużyna Kazimierza Górskiego stanęła na najniższym stopniu podium.

Życie po życiu piłkarskim było dla Zdzisława Kapki równie ciekawe. Wciąż był blisko "Białej Gwiazdy", będąc jej menadżerem, wiceprezesem, pełniąc wreszcie obowiązki prezesa zarządu. To było już za kadencji "Telefoniki" i Bogusława Cupiała w Wiśle. Wówczas Kapka poznał się z Adamem Mandziarą, z którym zaangażowali się w nieudany ostatecznie projekt KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Dziś to prezes Lechii Gdańsk podał rękę Kapce i uczynił go skautem, który będzie wynajdywał i oceniał zawodników dla klubu z Trójmiasta.

- Mogę potwierdzić, że Zdzisław Kapka współpracuje z Lechią w obszarze skautingu - powiedział nam dyrektor Biura Komunikacji i Marketingu oraz rzecznik prasowy gdańskiego klubu, Arkadiusz Bruliński.

To dość egzotyczny mariaż, kibice Lechii tytułują się jako "polski bastion prawicy", a Gdańsk jest kolebką "Solidarności", tymczasem Kapka startował do Europarlamentu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W oświadczeniu lustracyjnym napisał, że pracował w organach bezpieczeństwa PRL. Potem w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" tłumaczył, że był na tzw. "lewym etacie" w milicji jak wszyscy wówczas zawodnicy Wisły Kraków.

- SB i MO w tamtych czasach to był jeden resort. Nie napisałbym, że współpracowałem, to później ktoś by wyciągnął, że byłem w MO, brałem stamtąd regularnie pieniądze i okazałoby się, że coś kombinuję. A ja chcę być czysty - powiedział Zdzisław Kapka.

Jednocześnie Kapka jest wiceprezesem ds. sportowych w Małopolskim Związku Piłki Nożnej.



