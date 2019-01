Co się dzieje w Lechii Gdańsk? Dziennikarze - mimo umówionej pory - po raz kolejny w tym roku nie doczekali się spotkania ani z trenerem Lechii, ani z piłkarzami tegoż klubu. Jak wynika z oświadczenia rzecznika, chodzi o sprawy finansowe. "Harmonogram wypłat został zachwiany" - zakomunikowano.

To nie pierwszy przypadek, gdy po tym, jak drużyna ze stolicy Pomorza wywalczyła pozycję lidera w części jesiennej sezonu Ekstraklasy, jej przedstawiciele unikają spotkania z mediami. Do takiego miało dojść podczas treningu 11 stycznia. Ten jednak został przeniesiony na dzień później, ale tylko dla fotoreporterów, bez możliwości porozmawiania z piłkarzami, oraz trenerem.

Kolejną szansą dla dziennikarzy, aby dowiedzieć się, co dzieje się w klubie, miał być sparing z Bytovią Bytów, zaplanowany na 15 stycznia. Z przyczyn niezależnych - zamordowania prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz ogłoszenia na terenie Gdańska i Pomorza żałoby - mecz został rozegrany jako spotkanie wewnętrzne.

Wedle informacji Interii, mecz zakończył się wynikiem 4-4. Jednak po zapytaniu o szczegóły spotkania, Interia otrzymała odpowiedź: "Nie informujemy. To była gra wewnętrzna w ramach treningu".

Na tym nie koniec. Dziennikarz Interii został umówiony na spotkanie z trenerem "Biało-Zielonych" Piotrem Stokowcem oraz Tomaszem Makowskim na czwartek 17 stycznia. Rozmowa zaplanowana na godzinę 15, została godzinę wcześniej przesunięta na godzinę 16. Do godziny 17, przy obecności redaktorów z innych trójmiejskich redakcji, nikt z drużyny Lechii Gdańsk się nie zjawił.

Rzecznik prasowy lidera Ekstraklasy nie mógł też odpowiedzieć na przesłane drogą mailową pytania, które miały zostać zadane podczas zaplanowanego wcześniej spotkania. Wystosował za to komunikat:

"Drużyna podjęła decyzję o nieudzielaniu wywiadów do odwołania. Wyrażają w ten sposób zaniepokojenie zachwianiem harmonogramu wypłat ustalonym przez Zarząd z Radą Drużyny. Natomiast do końca stycznia harmonogram zostanie uregulowany".

Ostatnie ruchy transferowe Lechii mogą potwierdzać taką sytuację. Do tej pory nie ma informacji, jakoby gdańszczanie wzmacniali drużynę piłkarzami z Ekstraklasy czy też zagranicznymi. Natomiast obrońca Filip Dymerski oraz pomocnik Mateusz Cegiełka podpisali kontrakty z Lechią Gdańsk. Ci młodzieżowcy w biało-zielonych barwach występować będą co najmniej do końca 2021 roku.

Lechiści wypożyczają też zawodników. Wedle informacji przekazanych przez serwis prasowy Lechii Gdańsk, Przemysław Macierzyński trafi na wypożyczenie do drugoligowego Gryfa Wejherowo, natomiast Adam Chrzanowski grać będzie w pierwszoligowych Wigrach Suwałki. Z "Biało-zielonymi" pożegnał się również Ariel Borysiuk, który wedle informacji z klubu, został piłkarzem Wisły Płock - pomocnik Lechii odszedł do na zasadzie półrocznego wypożyczenia.

Łukasz Razowski z Gdańska

