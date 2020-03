Karol Fila powrócił do składu Lechii Gdańsk na mecz ćwierćfinału Pucharu Polski. Lechia wygrała z Piastem Gliwice 2-1, a młody obrońca spisał się nieźle.

- Kontrolowaliśmy większość tego spotkania, końcówka była nerwowa, mimo tego uważam że zagraliśmy dobry mecz. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do następnego meczu, którym będą derby - podsumował spotkanie pucharowe Fila.

Czy Lechia ma patent na Piasta, którego pokonała już czwarty raz w bieżącym sezonie? - No tak, dobry wynik 4 na 4. Piast to dobra drużyna, a my ich pokonując pokazaliśmy że też mamy swą wartość.

Mecz pucharowy został rozegrany bez udziału publiczności z powodu epidemii koronawirusa

- Ciężko się gra bez kibiców, ale chyba nie ma wyjścia. Trzeba uważać i dbać o siebie. Będzie dobrze, nie można popadać w panikę, musimy słuchać lekarzy - zakończył Karol Fila.

