W rozpoczynającym się sezonie 17-letni napastnik Lechii Gdańsk Kacper Sezonienko będzie zdobywał doświadczenia na poziomie drugiej ligi.

Pochodzący z Ostródy zawodnik, dwa lata temu przybył do Gdańska, początkowo występował w zespole juniorów, potem w rezerwach Lechii. Zimą 2020 roku trener Piotr Stokowiec zabrał go na zimowy obóz do Turcji. Sezonienko, ani razu nie zagrał w Ekstraklasie, jedynie w meczu kończącym sezon ze Śląskiem Wrocław, znalazł się na ławce rezerwowych.

W tym mieście miał miejsce jego najbardziej spektakularny do tej pory wyczyn strzelecki - na początku poprzedniego sezonu w spotkaniu CLJ na obiekcie przy Oporowskiej pięć razy trafił do siatki, a szósty gol padł z karnego po faulu na nim. Mecz Śląska z Lechią zakończył się niecodziennym remisem 6-6.

Obecnie sztab szkoleniowy Lechii podjął decyzję, że dysponujący słusznym wzrostem (190 cm i wciąż rośnie) Sezonienko będzie zdobywał doświadczenie przez kolejny sezon w II-ligowej Bytovii. Zastąpi tam na pozycji napastnika i młodzieżowca Karola Czubaka, którego pozyskał beniaminek I ligi, Widzew Łódź.

Czubak, który jest trzy lata starszy od Sezonienki, w poprzednich rozgrywkach 18 razy trafił dla Bytovii w II lidze. Teraz będzie o miejsce w składzie RTS rywalizował z Marcinem Robakiem.

Maciej Słomiński