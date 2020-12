Jan Biegański został piłkarzem Lechii Gdańsk, podał oficjalnie klub. Przejdzie do niej na zasadzie wolnego transferu od stycznia 2021 roku z GKS-u Tychy. Związał się umową do końca sezonu 2024/25.

Urodzony w Gliwicach zawodnik zaledwie kilka dni temu obchodził swoje 18. urodziny. Jan Biegański to młody, utalentowany środkowy pomocnik, który jest etatowym młodzieżowym reprezentantem Polski.

"Przejście z I ligi do Lechii Gdańsk jako klubu ekstraklasowego to najlepszy wybór w moim wieku. Do wyboru Lechii skłoniły mnie plany, które przedstawił mi trener oraz możliwość rozwoju, bo chcę tutaj zostawić po sobie dobre wrażenie i za kilka lat spróbować swoich sił za granicą" - powiedział Jan Biegański w pierwszym wywiadzie dla klubowej telewizji.

W obecnym sezonie Biegański reprezentował barwy GKS-u Tychy, do którego dołączył w 2015 roku. W tym klubie pokonywał kolejne szczeble juniorskie, a jego debiut w I zespole przypadł na sezon 2017/2018. W kolejnych rozgrywkach Biegański zaliczył tylko jeden występ, ale to pozwoliło młodemu pomocnikowi przejść do historii tyskiego klubu. Wchodząc na murawę Biegański przejął opaskę kapitana, przez co w wieku zaledwie 15 lat stał się najmłodszym kapitanem w GKS-ie Tychy. W przeciągu kolejnych kilkunastu miesięcy Biegański stał się podstawowym zawodnikiem tego klubu. Jego całkowity bilans występów w GKS to 24 ligowe występy, w których strzelił dwa gole. Oprócz tego wystąpił on w dwóch meczach Fortuna Pucharu Polski.

