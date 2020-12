Lechia Gdańsk. Flavio Paixao wydał książkę. Czas na tytuł króla strzelców? "Chcę inspirować ludzi"

Na początku myślałem tylko o napisaniu autobiografii, ale później uznałem, że warto pokazać moją ścieżkę, która jest uniwersalna. Chcę zainspirować ludzi, pomóc tym, którzy poszukują swojej drogi – tłumaczy Interii Flavio Paixao, kapitan Lechii Gdańsk, który wydał właśnie motywacyjną autobiografię.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Media Społecznościowe po środowych spotkaniach (Polsat Sport). wideo Polsat Sport

Sebastian Staszewski, Interia: - Na początku tygodnia zaprezentowałeś okładkę swojej książki, która jednocześnie jest autobiografią i poradnikiem motywacyjnym. Skąd pomysł na taką publikację?

Reklama

Flavio Paixao: - Właściwie to pomysł mojej dziewczyny, Dominiki. Rozmawialiśmy o mojej karierze, a ona powiedziała, że może powinienem napisać o tym, co przeżyłem i osiągnąłem. Naciskała na mnie, namawiała, aż się zgodziłem. W 2016 roku zapisałem na kartce, że kiedyś chciałbym napisać książkę. Teraz, dzięki Dominice, mogłem ten cel zrealizować. Na początku myślałem tylko o autobiografii, ale ostatecznie w książce zawarłem nie tylko moją historię, ale także to, co pomogło mi osiągnąć sukces. Chcę pokazać ludziom ścieżkę, która jest uniwersalna. Chcę ich zainspirować.



W opisie twojej książki czytam, że to pozycja dla tych, "którzy chcą stać się silniejsi mentalnie, szukają wskazówek, jak do tego dojść". To będą twoje przemyślenia, czy także rady psychologów i coachów?

- Nie chciałem napisać czegoś pustego. To musiało płynąć z mojego serca. Dlatego pisałem od siebie. W dwóch czy trzech momentach... popłakałem się. Zawarłem tam bardzo osobiste historie. Opisałem na przykład opowieść ze Szkocji, gdy po pierwszym meczu Hamilton Academical trener powiedział mi, że już mnie nie potrzebuje. Po zaledwie kilku dniach w klubie! Większość piłkarzy by się załamała i poddała się, a ja przekułem złość w motywację. I na koniec sezonu byłem podstawowym zawodnikiem, a trener mnie uwielbiał. Potraktowałem trudną sytuację jako wyzwanie. Miałem takich historii dziesiątki. W życiu zrealizowałem różne cele i wiem, że sposób, w jaki je osiągałem, może być inspirujący. Jestem żywym dowodem na to, jak wiele daje wewnętrzna siła.

Dlaczego zdecydowałeś się na publikację książki właśnie teraz? Nie lepiej było poczekać do zakończenia kariery?

- To był impuls, który wysłała mi Dominika. W tej chwili jestem kapitanem Lechii, jej liderem, czołowym strzelcem. Jestem więc przykładem na to, że rady, które przekazuję ludziom, dają efekt.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!

Jesteś zadowolony z postawy Lechii? W lidze zajmujecie szóste miejsce, do podium tracicie cztery punkty.

- Jesteśmy na szóstym miejscu, ale jestem przekonany, że uda nam się skończyć znacznie wyżej. Jestem w Polsce od sześciu lat, sporo widziałem i mogę powiedzieć, że obecnie mamy jeden z najlepszych stylów w Ekstraklasie. Nasz start nie był co prawda najlepszy, ale do końca jeszcze wiele meczów. Drużyna pracuje ciężko, rozumie, czego oczekuje trener. To musi przynieść punkty.

W sobotę jedziecie do Warszawy na spotkanie z Legią, która po raz ostatni przegrała 1 października...



- A my przegraliśmy w dwóch ostatnich meczach. Ale to futbol. Teraz jesteśmy podrażnieni i mamy świetną motywację, aby w Warszawie sprawić niespodziankę. Pojedziemy tam po zwycięstwo.



W poprzednim sezonie byłeś piątym najlepszym strzelcem ligi. W tym znów jestem wśród faworytów do walki o koronę króla strzelców. W tej klasyfikacji rywalizujesz obecnie z Tomášem Pekhartem, Jesúsem Jiménezem czy Mikaelem Ishakiem. Jak oceniasz swoje szanse?

- Zawsze skupiam się na teraźniejszości, bo jeśli dziś dam z siebie wszystko, to na koniec sezonu może uda mi się wygrać coś dodatkowego. Ale nie mogę myśleć o tym w tej chwili, bo zgubię koncentrację. Mogę ci jednak powiedzieć z ręką na sercu, że w ogóle nie zerkam na ten ranking. Totalnie mnie to nie interesuje. Wiem tylko jedno: że obecnie mam siedem bramek.