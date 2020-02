Flavio Paixao, portugalski napastnik Lechii Gdańsk, się nie zatrzymuje. W meczu z Piastem Gliwice, wygranym 1-0, strzelił bramkę numer 50 dla "Biało-Zielonych". Ostatnie osiem goli dla Lechii w lidze to jego dzieło.

- To był bardzo ważny mecz dla nas po pechowo straconych punktach we Wrocławiu. Drużyna mocno pracowała na ten wynik, jestem bardzo zadowolony - stwierdził kapitan Lechii.

W pierwszej połowie zwycięskiego spotkania z Piastem Flavio zmarnował rzut karny. - Nie pamiętam już o tym, mentalność i głowa decydują o wszystkim. Gdy popełniasz błąd najważniejsza jest reakcja, myślę że zareagowaliśmy właściwie w drugiej połowie - zarówno ja jak i drużyna - mówił Portugalczyk.

Kapitan wyjątkową opiekę objął 15,5-letniego Kacpra Urbańskiego, najmłodszego w historii ligi zawodnika, który zagrał od początku spotkania.

- Kacper razem z Kubą Kałuzińskim mają dużo talentu, muszą pracować, klub musi o nich dbać, by mogli rozwijać duży potencjał. Dobrze że klub daje szansę młodym piłkarzom. Mówiłem Kacprowi dziś - traktuj ten mecz jak trening. I zadziałało - powiedział.

Jesienią pojawiały się głosy, że to już nie ten Flavio co kiedyś, gdy nie strzelał bramek. To jawi się jak odległa przeszłość. - Dla mnie to żart, ludzie będą gadać, ja robię swoje - podsumował najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Ekstraklasy.

Zdjęcie Flavio Paixao / Adam Warżawa / PAP

MS