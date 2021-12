Benjamin Franklin powiedział, że "w życiu pewne są tylko śmierć i podatki", śledzący Ekstraklasę dodają do tego - i bramki Flavio Paixao. Portugalczyk zdobył ich w naszej lidze już 97 (73 dla Lechii Gdańsk, 24 dla Śląska Wrocław) i walczy o to, by stać się pierwszym obcokrajowcem w tzw. "klubie stu".

W ciekawym wywiadzie dla dzisiejszego wydania "Przeglądu Sportowego", Flavio mówi, m.in.: - (...) to jest mój największy cel w tej chwili. Do końca sezonu jest jeszcze dużo meczów, więc myślę, że jest sporo czasu, by te brakujące bramki zdobyć w trwających rozgrywkach. Uważam, że to będzie piękna historia, a moje nazwisko zapisze się na kartach Ekstraklasy, z czego zawsze będę dumny.

Flavio Paixao jest rówieśnikiem trenera Lechii Tomasza Kaczmarka (ich urodziny dzieli jeden dzień), Portugalczyk ma już 37 lat i kontrakt podpisany do końca obecnych rozgrywek. Nie zmienia to faktu, że Flavio wciąż ogromnie wiele daje drużynie i w ogóle nie wygląda na zawodnika, który zbliża się do czterdziestki.

- Czuję się bardzo dobrze, tak na 27-28 lat. Na pewno nie na moje 37! Każdego dnia trzymam dyscyplinę, cały czas wyznaczam sobie kolejne cele i do nich dążę. Wiem, że jestem w stanie utrzymywać formę jeszcze przez długi czas - mówi "Przeglądowi" Flavio, sparafrazowanymi słowami, które już padły w jego wydanej rok temu autobiografii.

Rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w 2021 r. zmierzają do zakończenia, jeszcze jedna kolejka i liga zapadnie w zimowy sen. Lechia Gdańsk zamknie rok meczem z Wisłą w Płocku (piątek, godz. 20.30). Dobry rezultat w starciu z "Nafciarzami" pozwoli Biało-Zielonym przezimować na wysokim, trzecim miejscu w tabeli.

Lechia Gdańsk. Zakończenie rozgrywek meczem z Wisłą Płock

- Myślę, że musimy grać minimum o pierwszą trójkę - tłumaczy Flavio na łamach "Przeglądu Sportowego". - Na pewno będziemy walczyć o pierwsze miejsce, bo mamy bardzo dobrą drużynę i świetnych piłkarzy. Jednak nieważne jest to, gdzie znajdujemy się teraz, tylko to gdzie będziemy na koniec sezonu. (...) Z każdym kolejnym dniem dużo lepiej rozumiemy styl, jaki mamy prezentować na boisku, a to bardzo istotne.

Na wczorajszej konferencji prasowej trener Lechii Gdańsk, Tomasz Kaczmarek ujawnił, że Biało-Zieloni do rundy wiosennej będą przygotowywać się na zgrupowaniu w Turcji w dniach 10-24 stycznia 2022 r.

- Kluczową kwestią będzie okres przygotowawczy i praca, jaką wykonamy zimą. Trzeba będzie znaleźć balans pomiędzy siłownią i bieganiem, a grą w piłkę. Musimy od razu dobrze wystartować, bo moim zdaniem ten aspekt będzie na finiszu rozgrywek decydujący - zaznaczył Flavio Paixao, kapitan Lechii Gdańsk i najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Ekstraklasy.