Filip Koperski w lutym bieżącego roku stał się pełnoletni, dziś związał się długoletnim kontraktem z Lechią Gdańsk. Umowa będzie obowiązywać do 2026 r. Gra Koperskiego to jeden z niewielu pozytywnych aspektów słabej gry Lechii Gdańsk w rundzie wiosennej. Młody zawodnik pierwszy raz zagrał w podstawowym składzie w meczu Ekstraklasy w spotkaniu z Cracovią.

Zagrał na prawej obronie, co było wyjątkowo trudne, jako że całe życie był szkolony na zawodnika ofensywnego. Umiejętność gry w ataku przydała się w kolejnym spotkaniu, gdy "Koper" zdobył zwycięskiego gola z Lechem Poznań, ówczesnym liderem Ekstraklasy. Tym samym nastolatek stał się trzecim najmłodszym strzelcem bramki dla Lechii Gdańsk w meczu Ekstraklasy.

Co się dla niego zmieniło po tym meczu? Niewiele, wciąż musi nosić sprzęt w szatni Lechii Gdańsk, jedyna zmiana dotyczyła relacji z Mario Malocą, które jest sąsiadem Koperskiego. Do tej pory, to chorwacki "Generał" podwoził młodziana na treningi, po osiągnięciu przez niego pełnoletniości, szoferem będzie "Koper".

Z informacji przez nas posiadanych to nie koniec przedłużeń kontraktów z bardzo obiecującą Biało-Zieloną młodzieżą. Jutro umowę ma podpisać kolejny zawodnik.

Maciej Słomiński