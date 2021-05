Lechia Gdańsk. Filip Dymerski i Kacper Sezonienko rozpoczną przygotowania z klubem

Podobnie było m.in. z Rafałem Kobryniem i przede wszystkim z Tomaszem Makowskim i Karolem Filą. Wszyscy ci trzej piłkarze w przeszłości byli wypożyczani z Lechii do klubów niższych klas rozgrywkowych, by wrócić do Gdańska i z miejsca walczyć o miejsce w podstawowym składzie Biało-Zielonych. Obecnie podobną drogę przechodzą 19-letni Filip Dymerski i 18-letni Kacper Sezonienko. Jest jednak jedna znacząca różnica, Makowski, Fila i Kobryń byli wypożyczani na zaplecze Ekstraklasy (odpowiednio do Górnika Łęczna i Chojniczanki), a "Dymer" i "Sezon" spędzili kończące się rozgrywki sezon niżej, w II-ligowej Bytovii Bytów. "Czarne Wilki" z Kaszub znajdują się w dość rozpaczliwej sytuacji tabeli - na trzy kolejki przed końcem zajmują ostatnie miejsce w tabeli, tracąc do bezpiecznego miejsca trzy punkty. O sytuacji w Bytovii i postępach młodych zawodników wypożyczonych z Lechii mówił w 11. odcinku Bałtyckiego Komentarza Sportowego, zawodnik tego klubu, a niegdyś Lechii, Krzysztof Bąk.

Lechia zaczyna przygotowania do sezonu w połowie czerwca na własnych obiektach, by potem udać się na obóz do Gniewina. O ile do tej pory nie znajdzie nowego pracodawcy, razem z drużyną trenera Piotra Stokowca przygotowywać się będzie Żarko Udoviczić. Serbowi z dniem 30 czerwca kończy się kontrakt z Lechią, który jak informowaliśmy wcześniej, nie zostanie przedłużony. Nie zobaczymy już w barwach Lechii, ameryakańskiego pomocnika, Kenny'ego Saiefa. Informował o tym na posezonowej konferencji, trener Stokowiec.

Z naszych informacji wynika również, że Dominik Furman, o którym pisały media w kontekście Lechii jest znacznie bliżej Rakowa Częstochowa niż Gdańska. Przygotowania do ekstraklasowego startu Lechii obejmą m.in. mecz z Rakowem właśnie (prawdopodobnie odbędzie się w Ostródzie) i 30 czerwca w Legią w Warszawie.

Zdjęcie Piłkarze Lechii Gdańsk / Piotr Matusewicz / East News

MS