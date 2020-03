​Lechia Gdańsk. Duszan Kuciak: Czas działa na naszą korzyść

Lechia Gdańsk przegrała u siebie z Legią Warszawa 0-2. Duszan Kuciak nie zawinił przy żadnej z bramek. Starał się szukać pozytywów po przegranej.

- Może trochę za bardzo się cofnęliśmy, ale w pierwszej połowie Legia poza słupkiem nie miała sytuacji - powiedział bramkarz Lechii. - Szkoda tej pierwszej bramki, mały błąd i Legia to wykorzystała. Po tym golu graliśmy dobre spotkanie, mogliśmy zdobyć bramkę na 1-1. Przegrywamy u siebie 0-2, oczywiście denerwuje mnie, że wpuściłem dwa gole.

Lechia to w porównaniu z rundą jesienną nowa drużyna. - Mam sporo nowych zawodników, nie chcę szukać alibi, ale czas działa na naszą korzyść - zapewnia Kuciak. - Gdybyśmy z Legią zagrali za miesiąc, bylibyśmy trudniejszym przeciwnikiem niż dzisiaj.

Słowacki bramkarz docenił również klasę Legii Warszawa, w której grał w latach 2011-16: - To dobry zespół, było widać, że nie jest na pierwszym miejscu za darmo. Wyobraźmy sobie jednak, że strzał "Mladena" trafia do bramki, a nie w poprzeczkę. Ale to jest tylko gdybanie. .. MS

