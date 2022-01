6 stycznia, zawodnicy piątej w tabeli PKO BP Ekstraklasy, Lechii Gdańsk spotkali się na pierwszych zajęciach po świąteczno-noworocznej przerwie. Zajęcia odbyły się na obiekcie pod balonem przy ul. Meissnera. W treningu wzięli udział następujący zawodnicy:

Bramkarze: Dusan Kuciak, Michał Buchalik, Antoni Mikułko.

Obrońcy: Rafał Pietrzak, Kristers Tobers, Bartosz Kopacz, Mario Maloca, Michał Nalepa.

Lechia Gdańsk. 28 zawodników na pierwszym treningu

Pomocnicy: Jarosław Kubicki, Maciej Gajos, Egzon Kryeziu, Omran Haydary, Mateusz Żukowski, Conrado Joseph Ceesay, Tomasz Makowski, Marco Terrazzino, Miłosz Szczepański, Filip Koperski, Jakub Kałuziński, Witan Suleaman, Jan Biegański, Ilkay Durmus, Tomasz Neugebauer.

Napastnicy: Łukasz Zwoliński, Bassekou Diabate, Flavio Paixao, Kacper Sezonienko.

Kolejnego dnia, w piątek zawodnicy przeszli badania, następnie zostaną przeprowadzone testy motoryczne, na których zostanie zmierzona szybkość oraz wydolność zawodników. W sobotę piłkarze z samego rana zostaną poddani testom na siłę.

W niedzielę drużyna pojedzie do Warszawy, by w poniedziałek rano wylecieć z lotniska im. Chopina do Antalyi. W dniach 10-24 stycznia lechiści będą szykować się do rundy wiosennej. W tym czasie rozegrane zostaną cztery sparingi, a rywalami będą:

13 stycznia - FC Botosani - aktualnie 4. miejsce w lidze rumuńskiej

17 stycznia - Mezőkövesd Zsory FC - aktualnie 6. miejsce w lidze węgierskiej

22 stycznia - Achmat Grozny - aktualnie 7. miejsce w lidze rosyjskiej

23 stycznia - Dynamo Batumi - mistrz Gruzji

Po powrocie do kraju pierwszym spotkaniem ligowym w ramach 20. kolejki rozgrywek Ekstraklasy będzie mecz przyjaźni ze Śląskiem Wrocław, który odbędzie się 5 lutego o 20:00 w gdańskiej Polsat Plus Arenie.