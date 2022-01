Walka o podpis Dominika Piły, zdolnego 20-letniego skrzydłowego była długa i zacięta. Ostatecznie na finiszu najbardziej przekonująca okazała się Lechia Gdańsk, która w walce o podpis zawodnika Chrobrego Głogów ubiegła m.in. Radomiaka Radom, Widzew Łódź, Wisłę Kraków, Cracovii, Pogoni Szczecin i Piasta Gliwice. Umowa Piły z Biało-Zielonymi wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Dominik Piła piłkarzem Lechii Gdańsk

Na wiosnę bieżącego sezonu Piła zagra zapewne w macierzystym Chrobrym Głogów, gdzie w 19 jesiennych meczach I ligi zdobył dwa gole i zaliczył pięć asyst. Eksperci obserwujący rozgrywki zaplecza Ekstraklasy, mówią o nim nawet jako o najlepszym młodzieżowcu na tym szczeblu rozgrywek.

Reklama

Tym statusem Piła będzie dysponował na najwyższym szczeblu rozgrywek jeszcze do końca kolejnego sezonu, co na pewno sprawiło, że kolejka chętnych po jego podpis była długa.

- Mam świadomość, że do końca czerwca łączy mnie kontrakt z Chrobrym Głogów, którego jestem zawodnikiem od 2017 r. Zadzwoniłem już do dyrektora klubu i trenera Chrobrego, i poinformowałem ich, że wybrałem klub Ekstraklasy i będę chciał jak najszybciej zmienić otoczenie, aby móc się nadal rozwijać. To dla mnie bardzo ważne. Kiedyś marzyłem o tym, aby grać w Ekstraklasie, a Lechia była jedną z niewielu drużyn, o której marzyłem, aby w niej kiedyś zagrać. Mam sportowe marzenia i teraz chcę zrobić następny krok w ich realizacji - przyznał Dominik Piła na łamach oficjalnej strony gdańskiego klubu.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bałtycki Komentarz Sportowy - Odcinek 32. WIDEO INTERIA.TV

Lechia Gdańsk w tym oknie transferowym przyjęła ciekawą i perspektywiczną strategię. Poza doświadczonymi ligowcami jak Michał Buchalik (poprzednio Wisła Kraków) związuje się długimi umowami z perspektywiczną młodzieżą - dziś umowę podpisał 20-letni Dominik Piła z Chrobrego Głogów, wcześniej 18-letni Tomasz Neugebauer z II-ligowego Ruchu Chorzów. Nie należy również zapominać o przedłużeniach współpracy z 18-letnim Kacprem Sezonienko i 21-letnim Bassekou Diabate - ci piłkarze już wcześniej byli zawodnikami Lechii.

Maciej Słomiński