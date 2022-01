Informowaliśmy kilka dni temu o testach medycznych na których znajduje się przed transferem do Lechii Gdańsk, boczny obrońca, Austriak z polskimi korzeniami, David Stec. Te okazały się formalnością i w sobotni wieczór gdański klub ogłosił transfer definitywny z austriackiego klubu TSV Hartberg.

W tegorocznych rozgrywkach Stec rozegrał 15 spotkań w austriackiej Bundeslidze, notując przy tym dwie asysty. Stec grał już na boiskach polskiej Ekstraklasy. W sezonie 2020/2021 wywalczył brązowy medal z Pogonią Szczecin. W tym klubie grał w latach 2018-21 i wystąpił w 59 meczach, strzelając jednego gola. Wcześniej reprezentował barwy St. Polten gdzie zagrał 125 spotkań, a na koncie miał osiem goli.

David Stec piłkarzem Lechii Gdańsk

Ze Szczecina austriacki piłkarz dobrze zna trenera Lechii Tomasz Kaczmarka, który w Pogoni był asystentem Kosty Runjaicia.

Pozycja prawego obrońcy była w rundzie jesiennej piętą Achillesową w Lechii Gdańsk. Do dziś na dobre nie udało się zastąpić Karola Fili, który latem odszedł do francuskiego Strasbourga. Rozwiązanie kontraktu z Mykołą Musolitinem i pat w rozmowach kontraktowych z Mateuszem Żukowskim oraz odejście Bartosza Kopacza do Zagłębia Lubin, sprawiło, że Biało-Zieloni zostali właściwie bez żadnego klasycznego prawego obrońcy. Dlatego Lechia Gdańsk zabezpiecza sobie przyszłość na tej pozycji i zakontraktowała Davida Steca. Austriacki boczny obrońca znajdzie się na pokładzie samolotu, który w poniedziałkowy poranek zawiezie gdańską drużyną do Turcji, gdzie na słonecznej riwierze będą się przygotowywać przez dwa tygodnie do startu rundy wiosennej.