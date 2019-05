Lechia Gdańsk. Daniel Łukasik: Finały się wygrywa

Po zdobyciu w czwartek w Warszawie Pucharu Polski piłkarze Lechii nie mieli czasu na świętowanie, bo w niedzielę czeka ich w Krakowie mecz Ekstraklasy z Cracovią. - Ten sukces ma być przystankiem w walce o coś więcej - przyznał pomocnik gdańszczan Daniel Łukasik.

W czwartek w finale lechiści pokonali na PGE Narodowym 1-0 Jagiellonię Białystok i po raz drugi sięgnęli po trofeum. Poprzednio zwyciężyli w tych rozgrywkach w 1983 roku.

- Sprawiliśmy sporo radości nie tylko sobie, ale także mieszkańcom Gdańska. Od kibiców słyszeliśmy, że wielu z nich nie miało okazji cieszyć się ze zdobytego przez Lechię trofeum, a teraz mogli to przeżyć i poczuć jak to jest. To był bardzo ciężki mecz, tym bardziej że dla większości z nas wszystko było nowe. Ranga spotkania, stadion i niesamowita otoczka. Graliśmy nawet innymi piłkami niż w lidze. Należało utrzymać emocje na wodzy i być przede wszystkim konsekwentnym. Czasami nie da się zagrać pięknie, ale najważniejsze, żeby wszystkie działania były skuteczne. Finałów się nie gra, finały się wygrywa - zauważył Łukasik.

28-letni środkowy pomocnik zapewnia, że jego drużyna, która ze stratą trzech punktów do prowadzącej Legii Warszawa zajmuje drugie miejsce w tabeli ekstraklasy, nie zamierza na tym poprzestać.

- Cały rok pracowaliśmy na ten sukces i chciałbym, żeby triumf w Pucharze Polski był tylko przystankiem w walce o coś więcej. Wierzę, że sporo namieszamy w walce o tytuł mistrza kraju - dodał.

Biało-zieloni nie mają jednak chwili oddechu, bo w czwartek w nocy wrócili samolotem czarterowym do Gdańska, a już w sobotę lecą do Krakowa, gdzie w niedzielę o 18 zmierzą się z szóstą w tabeli Cracovią.

- Walczymy dalej. Był czas na krótką radość, ale teraz myślimy tylko o meczu z Cracovią. Jestem przekonany, że zdobycie Pucharu Polski doda nam pewności siebie przed decydującymi spotkaniami - zapewnił autor zwycięskiego gola w meczu z Jagiellonią Artur Sobiech.

Przed niedzielną konfrontacją w Lechii kontuzjowani są Rafał Wolski i Jakub Arak, ale żaden z zawodników nie pauzuje z powodu kartek. Trener Piotr Stokowiec nie ma co prawda zbyt wielkiego pola manewru, ale można spodziewać się pewnych zmian w podstawowym składzie.

Roszada na pewno nastąpi w bramce. Zamiast Zlatana Alomerovicia, który wystąpił na PGE Narodowym, między słupkami stanie broniący w lidze Duszan Kuciak.

Marcin Domański