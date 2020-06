Lechia Gdańsk podejmuje Cracovię w meczu 29. kolejki Ekstraklasy. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

Lechia po wznowieniu rozgrywek przeżywa same horrory, zakończone happy endem. Najpierw po emocjonującej końcówce w derbach pokonała Arkę Gdynia 4-3, a ostatnio po dwóch bramkach Łukasza Zwolińskiego uratowała remis 2-2 z Górnik Zabrze.

Cracovia zaś wpadła w kryzys i przegrała już sześć kolejnych spotkań. Ostatnie dwa - zgodnie po 0-1.

