W swoim pierwszym meczu kontrolnym piłkarze występującej w Ekstraklasie Lechii zremisowali w Gdańsku 1-1 (0-0) z pierwszoligową Chojniczanką. Bramkę dla gospodarzy zdobył w 51. minucie Lukasz Haraslin, wyrównał 10 minut później Tomasz Mikołajczak.

W gdańskim zespole w komplecie zagrali, po 45 minut, nowi zawodnicy: Mario Maloca, Maciej Gajos, Żarko Udoviczić i Paweł Żuk. Na boisku pojawili się także wracający z wypożyczeń Rafał Kobryń i Adam Chrzanowski oraz młodzi piłkarze, Filip Dymerski, Mateusz Cegiełka, Daniel Mikołajewski i Adrian Petk. W pierwszym składzie trener Piotr Stokowiec zdecydował się wystawić Indonezyjczyka Egy Maulanę Vikriego.

Nie zagrali rywalizujący o miano pierwszego golkipera Duszan Kuciak i Zlatan Alomerović (między słupkami stanął 18-letni Maciej Woźniak), Sławomir Peszko, Filip Mladenović, Romario Balde i Karol Fila. Ten ostatni bierze udział we Włoszech w młodzieżowych mistrzostwach Europy, a wracający z wypożyczenia z Associacao Academica de Coimbra Balde szykuje się z reprezentacją Gwinei Bissau do startu w rozgrywanym w Egipcie Pucharze Narodów Afryki.

W poniedziałek biało-zieloni wyjadą na pierwsze zgrupowanie do COS Cetniewo, gdzie przebywać będą do 29 czerwca. 1 lipca wrócą do Władysławowa, a drugi obóz potrwa siedem dni.

Te przygotowania urozmaicą sparingi. 26 czerwca trzeci zespół minionego sezonu i zdobywca Pucharu Polski zmierzy się z w Gniewinie z Hapoelem Beer Szewa, trzy dni później jego rywalem we Wronkach będzie AEK Larnaka, a 3 lipca podejmie Olympiakos Pireus. Na zakończenie tej serii lechiści zagrają 6 lipca z drugoligową Bytovią.

Na otwarcie sezonu gdańszczanie zmierzą się w sobotę 13 lipca w Gliwicach z mistrzem kraju Piastem, a stawką tej konfrontacji będzie Superpuchar Polski. Z kolei w inauguracyjnym meczu ekstraklasy w piątek 19 lipca o 20.30 spotkają się w Łodzi z beniaminkiem ŁKS-em.

Lechia (I polowa): Woźniak - Kobryń, Nalepa, Augustyn, Udoviczić - Łukasik, Petk, Lipski, Egy MV - Flavio, Sobiech.

Lechia (II połowa): Woźniak - Żuk, Dymerski, Malocza, Chrzanowski - Mikołajewski, Makowski, Gajos - Sopoćko, Haraslin, Żukowski.

Chojniczka:

I połowa: Radosław Janukiewicz - Seweryn Michalski, Kamil Sylwestrzak, Przemysław Pietruszka, zawodnik testowany, Krystian Wachowiak, Bartosz Wolski, Paweł Zawistowski, Bartłomiej Urbański, Emil Drozdowicz, Janusz Surdykowski.



II połowa: Andrzej Witan - zawodnik testowany (73. Krystian Wachowiak), Hubert Wołąkiewicz, Karol Chmulak, Wojciech Jurek, Jacek Podgórski, Oskar Paprzycki, Andrzej Kaszuba, Filip Żagiel, Miłosz Przybecki, Tomasz Mikołajczak.

Autor: Marcin Domański