Parafrazując - kibic nie wielbłąd i pić musi. Orientacyjne dane mówią, że rocznie na meczach Lechii w Gdańsku wydawanych było ponad 100 tys. napojów w jednorazowych, plastikowych kubkach. Z tym jednak już koniec.

Mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa był ostatnim, podczas którego kibice spożywali napoje w jednorazowych kubkach. Od kolejnego spotkania poczęstunek będzie serwowany w biało-zielonych (barwy klubowe) kubkach wielokrotnego użytku. Każdy taki "ekokubek" będzie kosztował 10 zł, po meczu będzie można odebrać za niego kaucję lub przyjść na kolejne spotkanie i zwyczajnie poprosić o dolewkę. Można też taki kubek zatrzymać na pamiątkę. Na początek operator obiektu przygotował 20 tys. "ekokubków". To powinno wystarczyć - na poprzednim meczu Lechii z Legią było ponad 23 tys. kibiców, była to największa od lat i można rzec "odświętna" frekwencja, a przecież nie każdy z przybyłych spożywa napoje podczas meczu.

Lechia Gdańsk. Ekokubki na meczach na Polsat Plus Arenie

Takie ekologiczne rozwiązania z powodzeniem od lat funkcjonują u naszych środkowoeuropejskich sąsiadów. Sam byłem w ten sposób obsługiwany na piłkarskich meczach praskich drużyn Sparty czy Slavii czy Rapidu Wiedeń. W Polsce podobne rozwiązanie wprowadził latem żużlowy klub ROW Rybnik.

- Gdańsk świadomie prowadzi politykę wdrażania działań proekologicznych w różnych sferach życia naszego miasta. Z sukcesem prowadzimy kampanię Gdańsk bez plastiku, dzięki której ograniczyliśmy znacząco wykorzystywanie jednorazowych, plastikowych przedmiotów przy realizowanych lub finansowanych przez nas inicjatywach. Cieszę się, że Polsat Plus Arena Gdańsk dołącza do miejsc przyjaznych ekologii na mapie miasta. Mam nadzieję, że gdańscy kibice przyjmą to rozwiązanie z zaufaniem i się do niego przyzwyczają w imię dbania o naszą wspólną przyszłość i ekologię - przekazała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, cytowana w komunikacie prasowym.

Można dodać pół żartem, iż nie dziwi fakt, że to właśnie Gdańsk i Lechia wprowadzają ekologiczne innowacje, wszak barwy kluby to biały i ekologicznie zielony - a to zobowiązuje. Pisaliśmy również w Interii o przetargu na "eko stadion" Warty Poznań, a przecież Warta to popularni "Zieloni".

"Ekokubki" to nie jedyna planowana zmiana na gdańskim stadionie. Jak donosi lokalny portal trójmiasto.pl, Polsat Plus Arena wkrótce ma uruchomić aplikację, przez którą w trakcie meczu będzie można zamówić posiłek i odebrać go bez kolejki w wybranym punkcie gastronomicznym.



Pod uwagę brane jest też wyznaczenie konkretnych miejsc na trybunach, gdzie posiłki przynosić będzie obsługa stadionu.

Na razie wprowadzone zostaną "Ekokubki". Po raz pierwszy kibice będą mogli skorzystać z nich 23 października podczas meczu Lechii Gdańsk z Górnikiem Zabrze. To, obok przyjazdu, Lukasa Podolskiego będzie na pewno spora atrakcja.

Maciej Słomiński