Zmarły 13 grudnia br. Marek Szutowicz miał zaledwie 44 lata. Całe życie miał przed sobą, niestety przegrał mecz z chorobą nowotworową. Jego pogrzeb zgromadził tłumy, była oczywiście rodzina, liczne przedstawicielstwa trenerów, piłkarzy, kibiców i działaczy Lechii Gdańsk, której "Szuto" był wychowankiem. Było mnóstwo osób związanych z jego ostatnim klubem, Jaguarem Gdańsk gdzie był pierwszym trenerem i twórcą prężnie działającej Akademii. Były delegacje z Gedanii, Stoczniowca Gdańsk, Arki Gdynia, Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, nawet kilka osób z Rakowa Częstochowa, byli przyjaciele "Szuta" ze szkoły podstawowej i średniej. Mnóstwo osób zgromadziło się w kaplicy na i przeszło dość daleką drogę na miejsce ostatniego spoczynku "Szuta" na Cmentarzu Łostowickim.

Ktoś nawet zażartował, że to była ostatnia "tlenówka", którą zafundował nam Marek. Był przecież znanym specjalistą od przygotowania motorycznego. Był...Jak to brzmi? Miał ledwie 44 lata...

Marek Szutowicz nie żyje. Pożegnano go na Łostowicach

Ceremonię pogrzebową wraz ze słowem pożegnalnym odprawił duszpasterz Biało-Zielonych środowisk ks. Jędrzej Orłowski, który w przejmujący sposób opowiedział o całej drodze życiowej Marka Szutowicza, zaczynając od tego, gdy jego tata przyprowadził go pierwszy raz na stadion przy ul. Traugutta, gdy "Szuto" miał trzy lata, aż po ostatnie dni spędzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Szczególnie przejmujący był finał, gdy ksiądz Jędrzej mówił o tym jak Marek chciał przenieść się do hospicjum im. ks. Dutkiewicza, by zwolnić miejsce w szpitalu, jego zdaniem bardziej potrzebne komuś innemu. Niestety nie zdążył...

Sylwetkę śp. Marka Szutowicza, opisaliśmy tuż po jego śmierci. Będzie go bardzo brakować w trójmiejskiej piłce nożnej.

Maciej Słomiński