- Ten finał dodał nam motywacji. Po takich zwycięstwach nie czuje się zmęczenia. Wierzę, że zdobędziemy nie tylko Puchar Polski, ale też mistrzostwo - powiedział nam po finale PP na PGE Narodowym as ataku Lechii Artur Sobiech. W niedzielę, o godz. 18 gdańszczanie zagrają na wyjeździe z Cracovią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lechia. Artur Sobiech po zdobyciu Pucharu Polski. Wideo INTERIA.TV

Gdy w lipcu 2011 r. Józef Wojciechowski sprowadzał go z Ruchu do Polonii Warszawa za milion euro, był najdroższym zawodnikiem pozyskanym przez polski klub, od czasów Macieja Żurawskiego, którego Bogusław Cupiał pozyskał dla Wisły 11 lat wcześniej.

Reklama

Wszyscy się pukali w głowę, twierdząc, że Polonia przepłaca. Prezes Wojciechowski na Sobiechu nie stracił. Rok później sprzedał go do Hannoveru 96 za 1,1 mln euro. Z Hannoverem Artur Bundesligi nie podbił, pewnie nikt by tego nie zrobił z tak niewielkim jak na Niemcy klubem

W najlepszym dotąd sezonie - 2009/2010 strzelił dla Ruchu 10 goli, ale do zdobycia bramki potrzebował 219 minut na boisku. Teraz w lidze dla Lechii zdobył tylko siedem bramek, ale do strzelenia każdej z nich potrzebował 203 minut gry.

Najważniejsze jednak, że jego trafienie dało Lechii pierwszy po 36 latach Puchar Polski.

- Marian Kelemen popełnił błąd, a ja to wykorzystałem. Puchar już mamy, a przed nami cztery najważniejsze mecze w lidze. Uważam, że w walce o mistrzostwo Polski nic nie jest stracone. Najbliższe spotkanie, z Cracovią, czeka nas już w niedzielę i na pewno nie odpuścimy - zapewnia Sobiech.

Choć tego głośno nie mówi, Artur pewnie nie porzucił zamiarów o powrocie do reprezentacji Polski, choć wśród napastników panuje konkurencja, jakiej chyba nigdy nie mieliśmy. Wychowanek Grunwaldu Ruda Śląska ma na koncie 13 meczów z Białym Orłem na piersi, w których strzelił dwie bramki. Po raz ostatni w kadrze wystąpił 17 listopada 2015 r., w towarzyskiej wygranej 3-1 nad Czechami.

MiBi