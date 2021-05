Lechia Gdańsk. Antoni Mikułko i Krystian Okoniewski w kadrze U-16

Bramkarz Lechii Antoni Mikułko i napastnik Krystian Okoniewski, obaj trenują już z I zespołem Lechii, zostali powołani na zgrupowanie kadry U-16 (rocznik 2005). Młodzieżowa reprezentacja w dniach 2-10 czerwca wyjedzie do Kranjskiej Gory na Słowenii. Na miejscu 6 i 9 czerwca rozegrane zostaną sparingi z reprezentacją Słowenii.

To kolejny dowód, że szkolenie ma znaczenie. Trudne realia ekonomiczne zmusiły Lechię do korzystania w większym stopniu z wychowanków, ta strategia zaczyna przynosić efekt. W pierwszym zespole są już wychowankowie klubu: Jakub Kałuziński, Karol Fila, Filip Koperski, Mikułko, Okoniewski, a Kacper Urbański zdążył już odejść do Bolonii za dobre pieniędze i zadebiutować w Serie A.

Z wyżej wymienionych najmocniej związany z Lechią jest chyba bramkarz, Antoni Mikułko. Rodzice zabrali go na Lechię pierwszy raz, gdy ten miał siedem tygodni - Lechia 2 kwietnia 2005 r. w III lidze wygrała 1-0 z Turem Turek. Trochę ponad rok później na inaugurację sezonu w II lidze, Lechia zagrała z Unią w Janikowie. Na boisku padł remis 2-2, a niespełna półtoraroczny Antek Mikułko był pierwszy raz w sektorze gości z mamą Magdą i tatą Maćkiem. Gdy awansował do I zespołu Lechii, młody bramkarz wybrał numer "83" na koszulce. Mówi się, że "numery nie grają", ale dla Antoniego, który jest kibicem od urodzenia akurat ma to znaczenie - to nawiązanie do roku, w którym Lechia Gdańsk po raz pierwszy zdobyła Puchar Polski.





Zdjęcie Antoni Mikułko / Wojciech Figurski / Newspix

MS