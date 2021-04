Odejście Mandziary to koniec pewnej ery. Stał on na czele zarządu Lechii z przerwami od 2014 r. Teraz zasiądzie w Radzie Nadzorczej klubu.

29 kwietnia w godzinach wieczornych odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Lechii Gdańsk. Jedną z podjętych decyzji było przyjęcie rezygnacji prezesa Adama Mandziary z funkcji prezesa zarządu. To koniec pewnej ery. Od 2014 r. i przejęcia klubu z rąk Andrzeja Kuchara przez rodzinę Wernze, Mandziara był osoba pociągającą za sznurki w gdańskiej Lechii i przez zdecydowaną większość czasu - prezesem. Jedynie na początku tego okresu w 2014 r. na czele zarządu stanął delegowany przez akcjonariuszy mniejszościowych Dariusz Krawczyk i w 2019 r. - Janusz Biesiada.

Adam Mandziara przechodzi do Rady Nadzorczej Lechii, w której zwalania miejsce dla niego Joanna Parchem. W RN zasiądzie również Michał Hałaczkiewicz, dotychczas w Lechii dyrektor generalny.

W tej chwili zarząd Lechii jest trzyosobowy. Zasiadają w nim: Robert Krupski, przedstawiciel akcjonariuszy mniejszościowych Piotr Zejer i Paweł Żelem. Wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje, że następcą Mandziary zostanie ten ostatni, były prezes Piasta Gliwice i Śląska Wrocław. Żelem przyjął propozycję gdańskiego klubu zimą i konsekwentnie wprowadza uzgodnione z właścicielem zmiany w strukturze Lechii. Kolejną z nich może być objęcie stanowiska prezesa zarządu.

- W funkcjonowaniu Klubu nic się nie zmienia. Moja rezygnacja ze stanowiska prezesa zarządu i przejście do Rady Nadzorczej było przygotowywane od dłuższego czasu. Nadal będę pracował na rzecz Lechii Gdańsk. Klub jest w stabilnej sytuacji, a pozyskanie do składu zarządu pana Pawła Żelema, managera wyróżniającego się bogatym i wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu klubami Ekstraklasy, jest doskonałą rękojmią do dalszego rozwoju Lechii Gdańsk - powiedział na łamach strony oficjalnej klubu ustępujący prezes, Adam Mandziara.



Tyle wieści z klubowych gabinetów. W piątkowy wieczór, o godz. 18 Lechia Gdańsk zagra w 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy z Wisłą w Płocku. Podopieczni trenera Piotra Stokowca zajmują obecnie siódme miejsce w tabeli, ale stawka jest bardzo spłaszczona. Europejskie puchary wciąż są w zasięgu Biało-Zielonych.





