Z dwugodzinnym opóźnieniem wyleciał z lotniska na warszawskim Okęciu samolot, który zawiózł drużynę Lechii Gdańsk do tureckiej Antalyi, gdzie Biało-Zieloni będą przez najbliższe dwa tygodnie przygotowywać się do rozgrywek rundy wiosennej. Na pokładzie znaleźli się następujący zawodnicy.

Bramkarze: Michał Buchalik, Dusan Kuciak, Antoni Mikułko, Jakub Raciniewski.



Obrońcy: Bartosz Brylowski, Mario Maloca, Michał Nalepa, Rafał Pietrzak, Kristers Tobers, David Stec, Maciej Zagraba.

Pomocnicy: Jan Biegański, Joseph Ceesay, Ilkay Durmus, Maciej Gajos, Jakub Kałuziński, Filip Koperski, Egzon Kryeziu, Jarosław Kubicki, Tomasz Makowski, Tomasz Neugebauer, Marco Terrazzino.

Lechia Gdańsk. Kadra na obóz w Turcji

Napastnicy: Diabate Bassekou, Flavio Paixao, Kacper Sezonienko, Łukasz Zwoliński, Krystian Okoniewski.

Obok braku Bartosza Kopacza (jak informowaliśmy za kwotę 1,2 mln zł przeniesie się do Zagłębia Lubin) wprawne oko kibica zauważy brak na powyższej liście Mateusza Żukowskiego. Uzyskaliśmy w klubie informację, że zawodnik za pośrednictwem agencji managerskiej, która go reprezentuje poprosił o czas do namysłu do 15 stycznia. Wtedy ma się zdecydować, czy wiążę swoją przyszłość z drużyną Lechii Gdańsk. Agencja BMG postanowiła nie komentować tej sprawy.

Podobnie sytuacja ma się z dwoma pomocnikami, którzy ostatnio nie mieli miejsca w składzie Lechii - Miłosz Szczepański i Omran Haydary dostali wolną rękę w poszukiwaniu klubów. Obu reprezentuje agencja KFM. Conrado Buchanelli Holz z kolei jest chory i dołączy do drużyny w terminie późniejszym.

Podczas zgrupowania na tureckiej riwierze lechiści rozegrają cztery sparingi. Pierwszy już w czwartek. Rywalami będą kolejno:

13 stycznia - FC Botosani z Rumunii

17 stycznia - Mezőkövesd Zsory z Wegier

22 stycznia - Achmat Grozny z Rosji

23 stycznia - Dynamo Batumi z Gruzji.