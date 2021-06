Po dwóch tygodniach przygotowań na własnych obiektach w Gdańsku, drużyna Lechii uda się dziś na zgrupowanie do kaszubskiego Gniewina, gdzie do 9 lipca będzie przebywać w sprawdzonym hotelu "Mistral". Gdańska ekipa uda się na obóz nieco okrężną drogę, gdyż najpierw, dziś o godz. 15 zmierzy się w meczu sparingowym z drużyną mistrza Polski, Legią w Warszawie. To spotkanie będzie zamknięte dla kibiców i mediów. Zestaw sparingpartnerów Lechii przed startem PKO BP Ekstraklasy uzupełnią: Lech Poznań (mecz w Poznaniu), Stomil Olsztyn (prawdopodobnie w Olsztynie), Radomiak Radom (mecz w Gniewinie) oraz Chojniczanka (w Gdańsku).

Jak informowaliśmy wcześniej z opóźnieniem na zgrupowanie dołączy Dusan Kuciak, natomiast w ogóle nie będzie kontuzjowanego Omrana Haydary'ego. W składzie na obóz w Gniewinie nie ma także Indonezyjczyka, Egy'ego Maulana Vikri, któremu dziś wygasa kontrakt z gdańskim kliubem. Nie wiadomo czy będzie przedłużony.



A oto kadra Lechii Gdańsk na zgrupowanie w Gniewinie:

Bramkarze: Zlatan Alomerović, Dusan Kuciak, Antoni Mikułko

Obrońcy: Rafał Pietrzak, Michał Nalepa, Mario Maloca, Bartosz Kopacz, Mykola Musolitin, Kristers Tobers, Bartosz Brylowski.

Pomocnicy: Filip Koperski, Jarosław Kubicki, Maciej Gajos, Jan Biegański, Jakub Kałuziński, Tomasz Makowski, Ilkay Durmus, Miłosz Szczepański, Joseph Ceesay, Conrado, Egzon Kryeziu

Napastnicy: Kacper Sezonienko, Łukasz Zwoliński, Flavio Paixao, Mateusz Żukowski.

